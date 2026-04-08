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Gaby Amarantos e Sandy se unem em nova temporada do 'Nesse Canto Eu Conto'

Cantora paraense está entre as convidadas de “Nesse Canto Eu Conto”, atração do Multishow e Globoplay prevista para o segundo semestre

Hannah Franco
fonte

Gaby Amarantos e Sandy se unem em nova temporada de programa da Multishow (Reprodução/Instagram)

A cantora paraense Gaby Amarantos estará ao lado de Sandy na nova temporada do programa “Nesse Canto Eu Conto”, produção exibida pelo Multishow e Globoplay. A artista é uma das convidadas da segunda edição da atração, que terá início das gravações ainda neste mês de abril.

O programa mantém a proposta de unir música e conversas intimistas, com Sandy como anfitriã. Ao longo dos episódios, as convidadas compartilham experiências pessoais e profissionais, além de apresentações musicais.

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Nesta nova temporada, além de Gaby Amarantos, participam nomes como Maiara e Maraisa, Adriana Calcanhotto, Luedji Luna e Duda Beat. A previsão é que os episódios sejam exibidos no segundo semestre deste ano.

A atração dá continuidade ao formato apresentado na primeira temporada, que contou com participações de artistas como Ivete Sangalo, Liniker, Paula Toller, Vanessa da Mata e Ana Castela. Na ocasião, o programa reuniu momentos de conversa, música e relatos sobre a trajetória das convidadas.

Com direção de Marcia Faria e coprodução da Kromaki, o projeto segue apostando em um ambiente mais próximo e descontraído, com foco na troca de experiências entre artistas. A iniciativa surgiu durante o período sabático de Sandy e se consolidou como um espaço voltado à valorização de vozes femininas na música brasileira.

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