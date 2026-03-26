Com quatro prêmios no m-v-f- awards, Rock Doido coloca Gaby Amarantos no topo do audiovisual musical

A artista paraense Gaby Amarantos foi o grande destaque da 13ª edição do m-v-f- awards, realizada no dia 25 de março de 2026, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo. Com o projeto “Rock Doido (O Filme)”, Gaby se consagrou como a maior vencedora da noite, conquistando quatro troféus nas categorias de Melhor Videoclipe em Parceria com Spcine (Escolha do Júri), Figurino, Coreografia e Narrativa. A premiação reuniu nomes exponenciais da música e do audiovisual, como Alceu Valença, Luedji Luna e Rubel, para celebrar as melhores produções de videoclipes no Brasil e no mundo.

"ROCK DOIDO É 4X VITORIOSO! 🏆🏆🏆🏆 Vencemos as categorias de Narrativa, Figurino, Coreografia e Melhor videoclipe do MVF Awards! Só tenho a agradecer a minha equipe de ouro que fez esse projeto virar realidade! ❤️", escreveu a paraense no Instagram.

A cerimônia, conduzida por Aisha Mbikila, contou com performances de Hiran, Zeca Veloso e Urias, reforçando o papel do festival em potencializar carreiras criativas. Além do domínio de Gaby Amarantos, outros artistas brasileiros foram premiados, como Catto, que levou três troféus por obras distintas, e Ludmilla, vencedora na categoria Visualizer com o álbum “Fragmentos”. No cenário internacional, o porto-riquenho Bad Bunny teve destaque com o clipe “Nuevayol”, enquanto a parceria entre Rosalía, Björk e Yves Tumor venceu em Direção.

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O evento deste ano apresentou 25 categorias, incluindo a estreia da modalidade dedicada a trabalhos realizados com Inteligência Artificial, vencida pelo grupo baiano Afrocidade. O júri técnico foi composto por especialistas do mercado, como Sandra Jimenez (YouTube) e a diretora Ísis Broken. Idealizado pela Cinnamon, o m-v-f- awards 2025 contou com o apoio de instituições como Spcine e a Secretaria de Cultura de São Paulo, reafirmando sua importância como a principal vitrine do audiovisual musical no país.