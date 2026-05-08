Bonnie Tyler morreu? Veja o que aconteceu com a cantora após parada cardiorrespiratória

Bonnie Tyler precisou ser reanimada após sofrer uma parada cardiorrespiratória nesta sexta-feira, 8. As informações são do Jornal de Notícias, de Portugal, onde ela está internada.

Ainda de acordo com o veículo, o estado de saúde da cantora de 74 anos é considerado muito grave e as próximas horas serão decisivas para a evolução do quadro dela.

A britânica foi colocada em coma induzido após passar por uma cirurgia intestinal de emergência. A intervenção cirúrgica teria sido bem-sucedida, mas uma infecção forte teria requerido a indução em coma para o tratamento.

O que aconteceu com Bonnie Tyler?

Bonnie Tyler foi internada às pressas em um hospital de Faro, no sul de Portugal, onde mora atualmente. De acordo com o jornal português Correio da Manhã, o apêndice da cantora teria se rompido após ela sentir fortes dores abdominais. A informação foi relatada ao veículo por Liberto Mealha, amigo de longa data da artista.

Segundo ele, Bonnie começou a passar mal durante um show em Londres e chegou a procurar atendimento médico, mas o problema não teria sido identificado naquele momento. Já em Portugal, as dores se intensificaram e ela precisou ser transferida com urgência para o Hospital de Faro.

Quem é Bonnie Tyler?

Nascida como Gaynor Hopkins, no País de Gales, Bonnie Tyler se tornou uma das artistas britânicas de maior sucesso comercial nas décadas de 1970 e 1980. Reconhecida pelo timbre rouco e potente, ela construiu uma carreira marcada por baladas dramáticas e produções grandiosas que misturavam rock, pop e influências country.

Seu principal sucesso é Total Eclipse of the Heart, lançada em 1983 no álbum Faster Than the Speed of Night. A canção se tornou um fenômeno mundial e alcançou o topo da Billboard Hot 100 nos Estados Unidos, além das paradas britânicas.