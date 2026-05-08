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Nova temporada de 'Quilos Mortais Brasil' estreia no Discovery Home & Health na terça-feira (12)

A 2ª temporada volta mais íntimo e emocional em seis episódios que exploram os desafios físicos de pessoas com obesidade severa

O Liberal
fonte

Segunda temporada de 'Quilos Mortais Brasil' estreia com histórias reais (Divulgação)

No próximo dia 12 de maio, às 20h30, estreia a segunda temporada de "Quilos Mortais Brasil" no Discovery Home & Health. O programa acompanha a trajetória de pacientes com obesidade severa que buscam, com o apoio de especialistas, transformar suas vidas. 

A temporada apresenta um paciente e um médico diferentes em cada um dos seis episódios. Ao longo da jornada, os participantes contam com o acompanhamento de profissionais brasileiros renomados, que os auxiliam desde a preparação para a cirurgia bariátrica até o período pós-operatório, em um processo que envolve não apenas mudanças físicas, mas também a reconstrução da autoestima. 

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No primeiro episódio, que vai ao ar nesta terça-feira, o público acompanha a história de Sandra Bezerra, que busca em realizar a cirurgia bariátrica para retomar sua qualidade de vida e o hábito de frequentar a praia. Mãe de dois filhos, Sandra chegou aos 265 kg após viver um trauma pessoal. O aumento de peso causou uma fratura tíbia e a perda de mobilidade. 

 

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