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Morre Dolly Martinez, participante do reality Quilos Mortais, aos 30 anos

Um dia antes da morte, a irmã havia informado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida"

Estadão Conteúdo

Dolly Martinez, participante da 10ª temporada do reality show Quilos Mortais, morreu aos 30 anos no último sábado, 11. A informação foi confirmada por sua irmã, Lindsey Cooper, em redes sociais. A causa da morte não foi divulgada até o momento.

Um dia antes do falecimento, Lindsey havia comunicado que Dolly estava internada e "lutando pela própria vida". Esta notícia gerou preocupação entre os seguidores do programa e fãs que acompanharam a trajetória da jovem, marcada por desafios físicos e emocionais.

A confirmação da morte mobilizou diversas mensagens de despedida e homenagens nas redes sociais. A irmã destacou a personalidade marcante de Dolly, que era conhecida por sua alegria e capacidade de acolher pessoas ao seu redor.

A trajetória no reality show

Dolly Martinez ganhou notoriedade ao integrar o elenco da 10ª temporada de Quilos Mortais, exibida em 2021. Na época, aos 25 anos, ela enfrentava um quadro grave de obesidade, com um peso aproximado de 269 quilos.

A participante também lidava com problemas de saúde associados, como dependência de oxigênio e limitações severas no dia a dia. Durante o programa, ela abordou abertamente sua relação com a compulsão alimentar e questões de saúde mental.

Apesar de conseguir perder cerca de 18 quilos, Dolly não atingiu os critérios exigidos pela equipe médica para a realização da cirurgia bariátrica. Ela dependia de familiares para tarefas básicas do cotidiano.

Instabilidade e busca por recomeço

A vida pessoal de Dolly foi marcada por instabilidade. Durante as gravações, ela enfrentou dificuldades para manter um ambiente seguro e estruturado, chegando a viver entre abrigos e hotéis ao lado do noivo.

Contudo, houve tentativas de recomeço. Em suas redes sociais, Dolly chegou a compartilhar conquistas como a superação da situação de vulnerabilidade. Ela buscava uma vida mais estável, apoiada na fé e na família.

Entre os avanços pessoais, destacou-se a reaproximação com a mãe, após conflitos exibidos no reality show. As duas voltaram a se comunicar de forma afetuosa, o que foi publicamente compartilhado por Dolly.

Ela também retomou, de forma gradual, o contato com sua filha pequena. A criança permaneceu sob os cuidados da avó materna desde o nascimento, um ponto sensível em sua história.

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