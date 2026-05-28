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Zeca Pagodinho grava participação especial em Xerém para o filme 'Deixa a Vida Me Levar'

O longa-metragem reconstituiu passagens da trajetória do sambista desde o período da infância até o estabelecimento de sua carreira na música

O Liberal
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Zeca Pagodinho filmou ao lado do ator Antônio Pitanga pelas ruas de Xerém utilizando um quadriciclo Balancê". (Divulgação)

O cantor Zeca Pagodinho, de 67 anos, esteve no set de filmagens para gravar uma participação na cinebiografia "Deixa a Vida Me Levar", obra que conta a sua própria história. Os trabalhos da equipe começaram no dia 4 de maio e o cronograma prevê um total de cinco semanas de gravações.

O cenário escolhido para as cenas foi o distrito de Xerém, em Duque de Caxias, localizado na Baixada Fluminense, localidade ligada à biografia do músico. Durante a presença de Zeca, a produção do longa-metragem reconstituiu passagens da trajetória do sambista, permitindo que ele assistisse aos trabalhos do dia e atuasse em uma cena da produção.

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No local, o músico esteve com o ator Antônio Pitanga, integrante do elenco e seu conhecido de anos. Os dois realizaram um trajeto pela região de Xerém utilizando o quadriciclo de propriedade do cantor de "Seu Balancê".

A direção do filme "Deixa a Vida Me Levar" é assinada por Silvio Guindane. O roteiro aborda os períodos da vida do artista do Rio de Janeiro, desde o período da infância até o estabelecimento de sua carreira na música. O grupo de atores reúne Mosquito no papel de Zeca, Arlindinho interpretando o pai, Arlindo Cruz, Stephanie Serrat no papel de Beth Carvalho, além de Ailton Graça e outros profissionais.

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