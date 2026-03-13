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Globo de Ouro vai homenagear Fernanda Montenegro e Antônio Pitanga em evento no Brasil

Programado par ocorrer na próxima quarta-feira, 18, o evento será no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo
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A atriz brasileira Fernanda Torres posando com o prêmio de Melhor Atuação de Atriz em Filme Dramático por "Ainda Estou Aqui". (Robyn Beck / AFP)

O Globo de Ouro anunciou evento no Brasil que homenageará atores importantes do cenário nacional. Fernanda Montenegro, Antônio Pitanga, Valentina Herszage e Adolpho Veloso serão celebrados no primeiro Golden Globes Tribute Gala Brazil.

Programado par ocorrer na próxima quarta-feira, 18, o evento será no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro. A data busca celebrar a contribuição desses artistas para as artes brasileiras.

Bruna Marquezine e Lázaro Ramos estarão encarregados de apresentar a noite. Fruto da parceria entre a Urland Ventures LLC e o Globo de Ouro, o evento comemora a excelência criativa no cinema e TV.

Os homenageados

Fernanda Montenegro recebe o Prêmio Apogeu em homenagem à carreira de uma das principais atrizes do cinema nacional. A honraria promove sua história de alcance global e impacto na indústria, além de relembrar sua indicação anterior pelo trabalho em Central do Brasil.

Antônio Pitanga recebe o mesmo prêmio de sua colega. Ator e diretor, o artista se consagrou como um dos principais representantes do Cinema Novo. Celebrado como um dos grandes nomes nacionais, mantém-se compromissado com a valorização da cultura negra.

Já Valentina Herszage é enaltecida pelo Prêmio Ascensão, que busca valorizá-la como uma das principais apostas da televisão e cinema brasileiro. Além da atuação em Mate-me Por Favor, a atriz ainda integrou o elenco de Ainda Estou Aqui ao lado de Fernanda Torres.

Por fim, Adolpho Veloso também recebe o mesmo destaque. Indicado ao Oscar 2026, o diretor de fotografia consagra-se como o primeiro brasileiro a ser indicado na categoria da premiação.

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