Bokaloka e Imaginasamba são as atrações do aniversário de 4 anos do projeto Bateu Saudade

Iniciado em 2018, o Projeto Bateu Saudade tem uma missão clara: resgatar os melhores momentos musicais dos anos 90 e 2000. Para celebrar o aniversário de 4 anos do projeto, no próximo dia 30 de abril, o palco do NaBêra receberá uma edição especial com atrações nacionais. Os grupos Imaginasamba e Bokaloka são os convidados da festa.

O Bateu Saudade é formado por músicos experientes, vindos de outros projetos consagrados da cena do samba e pagode regional, que decidiram unir suas bagagens e talentos para criar uma experiência nostálgica e única. Nesta edição, apresentam-se: Luizinho, Rodrigo Monteiro, Rodrigo Kós e Juliana Sinimbú.

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A trajetória do projeto começou na casa de shows The Wall, em 22 de setembro de 2018. Após um período adormecido, o Bateu Saudade retornou com força total em 21 de abril de 2022, no Deck Tulum. Embalando o público com hits de variados gêneros, como MPB, sertanejo e axé, os músicos não esquecem da essência e da raiz no bom e velho pagode.

Esse retorno foi consolidado com grandes marcos. Logo no primeiro ano dessa nova fase, o projeto proporcionou um evento inesquecível na casa de shows Barka, trazendo aos palcos o icônico cantor Rodriguinho, uma das figuras mais marcantes da era dourada do pagode.

Bokaloka

Com uma trajetória consolidada por grandes sucessos, o BokaLoka mantém seu legado sob o comando do vocalista João Pedro, que assumiu os vocais da banda após o falecimento de seu pai, Renatinho BokaLoka.

O grupo promete emocionar o público com clássicos como “Duas Paixões”, “Shortinho Saint Tropez” e “Apaixonado Pela Sua Amiga”. Além das músicas autorais marcantes, o show traz um repertório diversificado que inclui sucessos de Arlindo Cruz a Legião Urbana, garantindo uma experiência contagiante para todos os presentes.

Imaginasamba

O Imaginasamba surgiu no início dos anos 2000, em Nova Iguaçu (RJ), a partir da reunião de amigos que buscavam transitar entre o samba e o pagode romântico. Com uma trajetória que completará 25 anos em 2027, o grupo consolidou-se no cenário nacional sob influência de ícones como Só Pra Contrariar e Soweto, lançando álbuns marcantes como Ideias do Amor (2002) e Você ou Ninguém Mais (2014), que contou com a participação de Ludmilla. Ao longo das décadas, a banda acumulou parcerias de peso com nomes como Alexandre Pires, Sorriso Maroto e Ferrugem, além de registrar momentos históricos, como a gravação de um DVD para mais de 80 mil pessoas no Rio de Janeiro.

Após as passagens dos vocalistas Suel e Juninho, o grupo iniciou uma nova fase em 2023 com a entrada de Marcel Vale, que se juntou aos integrantes veteranos Leandrinho, Gné, Marquinhos e Japona. Esta nova formação mantém a essência apaixonada da banda, mas aposta em uma renovação estética e sonora. O reflexo mais recente dessa evolução é o projeto audiovisual "Imagina Pra Namorar", lançado em 2025 com produção de Leandro Sapucahy. O trabalho apresenta 18 faixas, incluindo quatro inéditas e uma releitura de "Bem Querer", clássico de Maurício Manieri, reafirmando o compromisso do Imaginasamba em surpreender o público com um repertório que mistura romantismo e ritmos animados.

Agende-se

Data: quinta-feira, 30

Hora: 21h

Local: NaBêra - Rua São Boaventura, 268, Cidade Velha

Ingressos: Sympla