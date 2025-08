Cena Bis: Tradição, fé e solidariedade marcam mais uma edição da Feijoada do Papai

Ao som de samba e pagode, famílias aproveitaram o sábado (2) para celebrar de forma antecipada o Dia dos Pais durante a tradicional Feijoada do Papai, realizada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), na sede campestre da Assembléia Paraense, em Belém. O evento, marcado por reencontros, homenagens e confraternização, teve caráter solidário: a renda arrecadada será destinada à realização do Círio 2025 e à manutenção das Obras Sociais da Paróquia de Nazaré. A programação musical garantiu a animação do público, com shows de Vaguinho DB e convidados especiais como Arthur Espíndola, Juliana Sinimbú, Gigi Furtado e Márcio Newber. Enquanto as atrações se revezavam no palco, o público desfrutava de uma feijoada completa, com direito a tira-gostos, camisa personalizada, caneca, brindes para os pais e sorteio de prêmios.

“Estamos aqui neste evento em homenagem ao Dia dos Pais, que é a Feijoada do Papai, um evento que a gente criou e faz para buscar recursos ao Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Mas hoje também para homenagear e reunir as famílias, fazer todos se reunirem para a gente ter um almoço desse com muita alegria. A casa está lotada, o público abraçou mesmo essa causa. O principal é o ambiente familiar que a gente proporciona, a acolhida às pessoas. Esse espírito atrai as pessoas”, disse o coordenador da DFN, Antônio Sousa.

Feijoada do Papai (Fotos: Carmem Helena)