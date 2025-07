Cena Bis: Pé na Areia reúne multidão e encerra com show de Wesley Safadão na Praia do Atalaia

O Festival Pé na Areia 2025 encerrou a programação do sábado, 19, com uma grande celebração na Praia do Atalaia. O show de Wesley Safadão foi um dos destaques da noite, acompanhado pelas apresentações de Natanzinho Lima e Marcynho Sensação. O espaço do evento ficou lotado, com um público animado e divertido, que contou também com a presença de influencers, como Rayana Corrêa, entre outros.

VEJA MAIS

Na sexta-feira, 18, o festival já havia reunido uma multidão com os shows de Bell Marques, Kadu Martins e Henry Freitas. Em ambos os dias, o público demonstrou entusiasmo e grande expectativa pelas atrações, consolidando o sucesso do evento no veraneio paraense.

Pé na Areia se despede do verão 2025 (Fotos: Carmem Helena) Daiane Silva, Nathália Moreira e Natasha de Paula (Foto: Carmem Helena) Arney Gabriel, Fabio Miguel, Thiago Melo, Andrey Medeiros e Rangel Maciel (Foto: Carmem Helena) Rayana Correa (Foto: Carmem Helena) Rodrigo Correa (Foto: Carmem Helena) Rosivaldo Monteiro, Edmundo Mamede, Rômulo Thiago, William Lopes e Diogo Barbosa (Foto: Carmem Helena) Tais Duarte e Ricleudi Ferreira (Foto: Carmem Helena) Thayoná Araújo, Mayara Raísa e Mari Silva (Foto: Carmem Helena) Turma do Claudinho Geraldo (Foto: Carmem Helena) Fábio Miguel (Foto: Carmem Helena) Fernanda Souza, Emanuelly Santiago e Beatriz Santiago (Foto: Carmem Helena) Glória Duarte (Foto: Carmem Helena) Isabelle Holles com seu esposo William NoTopo (Foto: Carmem Helena) Luíza Campos e Bermeson Diniz (Foto: Carmem Helena) Nathália Moreira (Foto: Carmem Helena) Paulo Alexandre, Priscila Duarte e Kamily Minas (Foto: Carmem Helena) Emanuelly Santiago (Foto: Carmem Helena) Elanie Bastos (Foto: Carmem Helena) Jeferson Höenisch e Christian Emanuel (Foto: Carmem Helena) João Cesar e Paula Loanny (Foto: Carmem Helena) Amigos Jurunense Foto: Carmem Helena) Ana Cecília e Hernandes Baía (Foto: Carmem Helena) Christian Kelvin e Thais Elluan (Foto: Carmem Helena)