Cena Bis: Nosso Tom mistura samba e feijoada em evento que promete virar tradição em Belém

O feriado de Corpus Christi teve um sabor especial para os amantes do samba e do pagode em Belém. A primeira edição da Feijoada do Nosso Tom movimentou o Espaço Cultural NaBêra, na Cidade Velha, na última quinta-feira (19), reunindo fãs do gênero em um evento marcado por música ao vivo, gastronomia e mais de seis horas de open bar.

Com início às 11h, a festa atraiu um público animado, que curtiu do começo ao fim ao som de grandes nomes da cena local. À frente da celebração estava o grupo Nosso Tom, que já soma mais de 20 anos de estrada, e trouxe um repertório recheado de sucessos.

Ao longo do dia, outras atrações completaram a programação, como os artistas Bino, DBL, Cabanagem e Nat Esquema. Um dos destaques do evento foi a proposta de unir duas paixões paraenses: a música e a boa. Para os organizadores, a edição serviu como teste para a consolidação de um novo evento no calendário cultural da cidade.

Além de celebrar o ritmo que embala tantas rodas de amigos na cidade, a Feijoada do Nosso Tom também marcou um novo capítulo na agenda cultural de Belém. A proposta de misturar evento gastronômico com uma maratona de shows de pagode mostrou que há espaço e público fiel para esse tipo de experiência na capital paraense.

O evento também marcou o início de uma nova fase para o grupo, que passa a investir em projetos autorais e eventos com assinatura própria. A Feijoada do Nosso Tom surge como uma proposta de agenda fixa, com edições futuras previstas para datas comemorativas, sempre com o objetivo de reunir fãs e atrair novos públicos em um clima de celebração da música e da cena cultural paraense.