Cena Bis: Parárraiá leva mais de 500 mil pessoas ao Mangueirão em quatro dias de festa

O último final de semana foi de muita música, alegria e celebração da cultura popular na capital paraense. Belém recebeu a segunda edição do Parárraiá, o São João da Amazônia, que transformou o estacionamento do Mangueirão em um verdadeiro arraial, reunindo diferentes estilos musicais e milhares de pessoas em clima de festa.

Segundo dados da organização do evento, mais de 500 mil pessoas passaram pelo espaço ao longo dos quatro dias de programação. O público marcou presença em peso, mesmo com a chuva, mostrando que o amor pelo forró, pelo calypso e pelo piseiro falou mais alto. Entre as atrações mais aguardadas, nomes de peso da música nacional subiram ao palco e agitaram a multidão.

A cantora Joelma foi um dos grandes destaques da festa, com um show repleto de sucessos que marcaram gerações. Quem também incendiou a plateia foi Mari Fernandez, que encantou o público com hits do piseiro e revelou, durante coletiva, o desejo de gravar um projeto especial no Pará. Outro que levantou o público foi Nattan, que declarou sua admiração por Joelma desde a infância. O cantor revelou o sonho de assistir a um show da artista e ainda a convidou para cantar em seu casamento, além de propor uma parceria musical.

Xand Avião, Wesley Safadão e Gusttavo Lima também embalaram as noites do Parárraiá com repertórios recheados de sucessos e carisma de sobra. Quem emocionou o público foi a dupla Chitãozinho & Xororó, que não se apresentava em Belém há mais de 30 anos. O reencontro com a capital paraense foi marcado por nostalgia, emoção e um coro coletivo de milhares de vozes entoando clássicos da música sertaneja.

Quem também brilhou no palco foram as artistas Viviane Batidão, Rebeca Lindsay, Manu Bahtidão, Kim Marques, Pablo, Thiago Costa, Jonas Esticado, Léo Foguete, Lendário Rubi, Carabao, Eric Land, Os Caras do Arrocha e Felipe Amorim. Além dos shows, o evento contou com a presença de diversas personalidades nacionais que circularam pelo espaço.

Estiveram por lá o ex-jogador e ex-BBB Hadson Nery, a cantora Zaynara, a influenciadora e ex-Fazenda Mileide Mihaile, o apresentador e influenciador David Brazil, o jornalista Luiz Bacci e a atriz e apresentadora Rafa Kalimann. Os atores Samuel de Assis, Amaury Lorenzon e Felipe Veloso também marcaram presença e foram muito assediados pelo público paraense.