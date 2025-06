'Estação Junina' tem seis dias de atrações gratuitas na Estação das Docas, em Belém; saiba mais

O projeto “Estação Junina” 2025 traz o clima de São João para o espaço da Estação das Docas, em Belém. De 20 a 22 e de 27 a 29 de junho, em dois fins de semana consecutivos, o complexo turístico recebe uma programação gratuita. O Anfiteatro São Pedro Nolasco será adaptado para receber um arraial com apresentações de quadrilhas, bois, pássaros juninos e shows musicais.

A programação começará sempre às 17h, no palco montado especialmente para o evento. Entre os destaques estão as apresentações dos bois Catiguria e Veludinho, do Pássaro Junino, de Alessandro Sanfoneiro, além das bandas Fruto Sensual, Baião de Dois, Vingadores do Brega, Cabras no Forró, entre outras. O projeto Estação Junina é uma iniciativa do Governo do Pará, por meio da Secretaria de Estado de Turismo, com realização da Organização Social Pará 2000, que administra o complexo.

Entre esta sexta-feira (20) e domingo (22), o primeiro fim de semana de programação inicia com atrações típicas de São João. Na sexta-feira, 20, as tradicionais quadrilhas juninas abrem a programação com muita dança: quadrilha infantil Flor Junina, quadrilha Fuzuê Junino, seguidas pelas bandas BaladaMix e Miro Marks Forró Nu12.

No sábado, 21, o Boi Catiguria abre a programação cultural, seguido pela quadrilha Sedução Ranchista. Haverá ainda show do Forró do Bacana e do DJ Assayag. Já no domingo, 22, será a vez do Boi Veludinho, da quadrilha infantil Santa Luzia Mirim, da quadrilha Amor de um Mensageiro e, encerrando o primeiro final de semana, da banda Fruto Sensual, que deve "colocar o público para dançar", como afirma o texto de divulgação do evento.

“Para mim, está sendo um prazer enorme participar dessa grande festa, que é o projeto Estação Junina, na Estação das Docas. A banda está preparadíssima pra fazer aquele show especial para todos vocês. O coração fica a mil, né? Pois é uma honra receber esse convite. E a certeza é que o show vai ser daquele jeito. Chama a família e vem!”, comenta o cantor Miro Marks.

“Alô, galera! Aqui é a Valéria Paiva, da banda Fruto Sensual, e no dia 22 de junho, domingo, a partir das 20h, nós vamos estar no Anfiteatro São Pedro Nolasco, na Estação das Docas, numa programação gratuita para todas as idades. A gente se encontra! Aceita meu amor, tá, meu bem?”, convida Valéria Paiva, vocalista da banda Fruto Sensual.

Na sexta-feira, 27, a programação recomeça com a quadrilha infantil Pipoquinha e a quadrilha Santa Luzia. Em seguida, ocorrem os shows de Alessandro Sanfoneiro e da banda Vingadores do Brega. No sábado, 28, o público poderá acompanhar apresentações do Boi Rei do Campo. Logo após, a festa continua com a banda Baião de Dois e se encerra com Dudu Forrozeiro. No domingo, 29 de junho, último dia da Estação Junina, haverá apresentação do Pássaro Junino Japiim, da quadrilha Majestosa, do Trio Trilhas da Serra e da banda Cabra no Forró.

“A Estação Junina é um dos momentos mais aguardados do nosso calendário cultural. É quando unimos tradição, arte e lazer em um dos espaços mais queridos da cidade. Este ano, o projeto está maior, com uma programação ainda mais diversa, com o objetivo de valorizar nossos artistas e oferecer ao público experiências autênticas da cultura paraense”, afirma o diretor-presidente da OS Pará 2000, Ruan Rocha.

Programação completa do Estação Junina 2025

Sexta-feira – 20/06

17h – Quadrilha infantil Flor Junina

18h – Quadrilha Fuzuê Junino

19h20 – Banda BaladaMix

21h30 – Miro Marks Forró Nu12

Sábado – 21/06

17h – Boi Catiguria

18h – Quadrilha Sedução Ranchista

19h – Forró do Bacana

21h – DJ Assayag

Domingo – 22/06

17h – Boi Veludinho

18h – Quadrilha infantil Santa Luzia Mirim

18h50 – Quadrilha Amor de um Mensageiro

20h – Fruto Sensual

Sexta-feira – 27/06

17h – Quadrilha infantil Pipoquinha

18h20 – Quadrilha Santa Luzia

19h20 – Alessandro Sanfoneiro

21h30 – Vingadores do Brega

Sábado – 28/06

17h – Boi Rei do Campo

18h – Baião de Dois

20h – Dudu Forrozeiro

Domingo – 29/06

17h – Pássaro Junino Japiim

18h – Quadrilha Majestosa

19h – Trio Trilhas da Serra

21h – Cabra no Forró