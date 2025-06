Arraial Junino em Belém reúne quadrilhas, eventos para kids e pets e outras atrações até o dia 30

O público da Grande Belém conta com uma opção para aproveitar a quadra junina 2025: já está em funcionamento o Arraial Junino do Castanheira Shopping, no km-01 da rodovia BR-316, na fronteira da capital paraense e o Município de Ananindeua. Além de barracas com comidas típicas, apresentações musicais e quadrilhas juninas (inclusive, nesta sexta, dia 13), a programação conta com um Arraial Pet e um Arraial Kids.

A coordenação do Arraial Junino informa que “o clima de São João tomou conta da Praça de Alimentação e segue até o dia 30 de junho, com atrações para pessoas de todas as idades. Assim sendo, neste domingo (15) o público vai poder conferir uma programação especial para os pets, tudo no “modo fofura”.

Ainda no domingo (22), a turminha vai poder arrastar o pé no Arraial Kids. Ambas as atrações ocorrerão no Lounge do primeiro piso. O Arraial Pet ocorrerá das 16h às 18h, e o Arraial Kids, das 16h às 19h.

Quadrilhas Juninas

Um arraial junino não pode ficar sem as tradicionais quadrilhas juninas. Por isso, nos dias 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 28 e 29 deste mês de junho, o Arraial do Casta vai sediar a apresentação ao público de algumas das mais bonitas quadrilhas da cidade. Será na Praça da Alimentação, a partir das 20h.

Os tradicionais trios pé de serra animarão a festa aos sábados e domingos, das 17h30 às 19h30, também na Praça de Alimentação.

Serviço:

Arraial do Casta

Período: até o dia 30 junho de 2025

www.castanheirashopping.com.br

@castanheirashop