Viviane Batidão exalta raízes paraenses no single 'Só No Pará' e lança clipe gravado com celular

A cantora Viviane Batidão lança nesta quinta-feira (19), às 20h, o single Só No Pará em todas as plataformas digitais. O clipe da canção será disponibilizado na sexta-feira (20), ao meio-dia, no canal oficial da artista no YouTube. A música integra o álbum É Sal, um projeto que mergulha nas sonoridades autênticas da cultura pop paraense, especialmente o tecnomelody e suas vertentes, com a missão de furar a bolha regional e conquistar o público nacional.

Com uma pegada emocional e repleta de memórias afetivas, Só No Pará traz elementos do carimbó, tecnomelody e beats eletrônicos, criando um panorama musical que resgata as origens da artista e homenageia a simplicidade e a beleza da vida no interior do estado. “Essa música, ela é muito linda. Ela não é uma composição minha, é do Anderson Mendes e do Jean Bizet, mas eu digo que é como se ela fosse minha, porque eu encomendei ela em todos os detalhes”, contou Viviane em entrevista exclusiva ao O Liberal.

Apesar de ser também compositora da maioria dos seus sucessos, Viviane explica que, devido à correria da fase atual de sua carreira, recorreu aos parceiros para criar uma canção que traduzisse sua relação com a terra natal. “Como eu estou nessa correria louca desse momento tão especial que eu estou vivendo, muito trabalho, eu estava sem cabeça para compor, então eu encomendei essa música com todos os detalhes dessa memória afetiva, dessa nostalgia, desse amor pela minha cultura, pelo meu estado, pela minha terra, a Santa Isabel do Pará, e pela minha família, pela minha história.”

A artista destaca que Só No Pará é uma das faixas mais especiais do projeto É Sal. “Eu queria muito me presentear. Eu falo muito sobre isso, eu digo assim, se o pessoal gostar, vai ser maravilha, incrível, mas é uma música que eu fiz só pra mim. Eu acho que é a minha música predileta do álbum e ela não é um tecnomelody, ela tem elementos do tecnomelody, tem um pouco de um carimbózinho, com elementos eletrônicos”, afirmou.

O videoclipe, que será lançado na sexta, foi gravado em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém, cidade onde Viviane nasceu. Ela descreve o clipe como “lindo”, carregado de sentimento e dedicado especialmente ao povo do interior. “Eu queria muito poder fazer uma música que remetesse à minha infância. Eu tive uma infância muito pobre, mas dentro dessa pobreza a gente era muito feliz, a gente era muito alegre. A gente fazia desse pouco muito. Então a gente cansou de acordar de manhã e pegar a galera da família, os primos, e subir uma bicicleta e capar o gato pro igarapé, com uma farinha, com açaí, um peixinho pra assar… pra te lavar lá na beira do igarapé mesmo o peixe, pra tirar o sal daquele peixe salgado. Então tem muito sobre isso”, relatou.

Viviane reforça que a música tem um forte apelo identitário e afetivo, voltado especialmente para quem nasceu ou tem raízes no interior. “Essa eu quero dedicar para o nosso povo do interior. E não deixa de ser também uma dedicação ao povo de Belém que tem esse amor pelo interior, porque quem é belenense sempre tem um pézinho no interior, tem uma avó, uma tia, um primo, um parente que vai passar as férias no interior”, contou.

O clipe foi gravado todo por celular pela produtora Altar Sonoro, dos diretores Naré e Guilherme Takshy. “Foi feita com muito amor, com muito carinho”, diz. “Espero que vocês gostem muito, foi feita com o coração”, finalizou Viviane.