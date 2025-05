Cena Bis: Allanzinho e Amazon Music Festival agitam a semana de shows em Belém

A cena musical de Belém foi movimentada por dois grandes eventos na semana passada. Na última quarta-feira (21), o cantor Allanzinho reuniu fãs e convidados no Quintal 500, no bairro da Campina, para a gravação do DVD “Pelos Bares da Cidade 2.0”. O projeto celebra a boemia e a musicalidade que nasce nos bares da capital paraense, onde histórias, amores e canções ganham vida.

O audiovisual contou com as participações especiais de Luan Costa, Nirah, Willy Lima, Klessinha e Cayan Ribeiro. A cantora Raquel dos Teclados também estava entre os nomes confirmados, mas não pôde participar após perder o voo de São Paulo para Belém.

Já no sábado (24), foi a vez do Amazon Music Festival reunir milhares de pessoas no estacionamento do Mangueirão. O evento teve no line-up nomes como MC Cabelinho, Orochi, Tribo da Periferia e Poze do Rodo. O rapper Oruam, também confirmado, não pôde se apresentar por questões de saúde, segundo informou a produção.

Um dos shows mais aguardados da noite foi o de MC Cabelinho, que subiu ao palco acompanhado da namorada, a influenciadora Giovanna Mendes. O cantor embalou o público com seus principais sucessos e protagonizou momentos de interação: um fã invadiu o palco para abraçá-lo e, na sequência, Cabelinho convidou outros dois fãs para subirem e cantarem com ele. Após o show, o artista ainda atendeu fãs que aguardavam por fotos e cumprimentos.