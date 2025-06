Cena Bis: Arraiá dos Solteiros abre o mês de junho em Belém

O primeiro fim de semana de junho, mês tradicionalmente dedicado às festas juninas, começou em ritmo acelerado em Belém. No último sábado (7), a festa Foda-se o Amor deu início aos festejos de São João com uma edição especial do Arraiá Open Bar, realizada no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá. Considerado o maior open bar da capital paraense, o evento contou com uma maratona de atrações musicais que animaram o público por dez horas seguidas, começando às 20h e se estendendo até as 6h da manhã de domingo (8).

Entre os destaques da noite estiveram nomes como André Pegado, Karol Diva, Andrey, Banda M’sync, DJ Assayag, Forró do Bacana e Elisson New Age, que embalaram a pista com muito forró, piseiro, tecnomelody e outros ritmos populares. O Bloco Foda-se o Amor, também conhecido como “Bloco dos Solteiros”, surgiu originalmente como um evento carnavalesco voltado para quem quer curtir a folia sem compromisso. A proposta é clara: celebrar a solteirice, “fugir da ex” e se jogar na festa em grande estilo.

Devido ao enorme sucesso nas primeiras edições, o bloco foi ganhando novas versões ao longo do ano, se tornando uma festa temática recorrente em diferentes datas comemorativas, como São João, Halloween e até eventos fora de temporada. Sempre com open bar liberado durante toda a programação, o evento reúne centenas de pessoas em busca de diversão, música e leveza, além de um ambiente descontraído. A cada edição, a organização investe em estrutura de som, palco, iluminação e cenografia temática, além de atrair um público fiel, que acompanha o evento em suas diferentes versões.

E a programação de junho segue intensa na capital paraense. A próxima parada da Cena Bis será neste final de semana, na segunda edição do Parárraiá, que ocorre a partir de quinta-feira (12) e vai até domingo (15), reunindo grandes nomes da música. Estão confirmados no line-up artistas como Joelma, Viviane Batidão, Manu Bahtidão, Chitãozinho e Xororó, Gusttavo Lima, Nattan, Xand Avião, entre outros, prometendo uma maratona de shows e celebração à cultura junina amazônica.