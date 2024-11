Casal paraense faz ensaio de casamento em bar onde se conheceram no bairro do Guamá, em Belém

O casal paraense Júlia Martins e Fernandes Martins realizou um ensaio fotográfico de casamento em um bar, que fica no bairro do Guamá, próximo à Universidade Federal do Pará (UFPA), em Belém. O bar escolhido foi o Bar do Jairo, como é mais conhecido, mas o nome original é Bar Tia Zuleide.

“Decidimos que as fotos precisavam ser lá, assim como na UFPA, porque vivemos grandes momentos no bar. Onde tudo começou, onde nos conhecemos após um dia de correria na faculdade. Onde foi o primeiro beijo. Era sempre um ponto de desestresse”, disse Júlia ao O Liberal.

As fotos do casal, realizadas pelo fotógrafo Matt, deixaram os internautas encantados com a proposta, que elogiaram o ensaio e desejaram felicidades ao casal. Além do bar, o casal realizou ensaio fotográfico também na orla da UFPA.