Sesc Ver-o-Peso lança livro que conta a história da fotografia; saiba mais

O livro “Uma perspectiva cronológica da fotografia nos séculos XIX e XX” de Pedro Karp Vaz, será lançado neste sábado, 26/10, às 10h30. O evento será no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso, por meio do seu Núcleo de Fotografia. A programação é gratuita e tem o foco na formação e preservação da história e das memórias da fotografia.

Lançamento de livro no Sesc Pará

Após se tornar invenção pública, há quase 200 anos, em 1839, a fotografia pôde captar todos os fatos que atravessaram a sua linha do tempo. Acontecimentos que refletem diretamente no cotidiano humano. Seja no comportamento sociocultural, na evolução da ciência e da tecnologia, nos aspectos políticos, econômicos, filosóficos e de tendências artísticas.

A pesquisa feita por Pedro Karp Vaz inicia em 1800, quando, em um pedaço de couro sensibilizado com nitrato de prata, o inglês Thomas Wedgwood, obtém a imagem da silhueta de um objeto. E após mais de 200 anos, a pesquisa é encerrada quando o mundo conhece a primeira câmera digital reflex para amadores, lançada pela empresa japonesa Canon, em 2003, com 6.3 megapixels.

O lançamento do livro é realizado com a contribuição do Departamento Nacional do Sesc, e será distribuído gratuitamente para o público em geral por ocasião do evento. Além disso, a versão digital estará disponível no site do Sesc Pará e os exemplares impressos poderão ser solicitados por meio de ofício por público prioritário composto por trabalhadores do comércio e seus dependentes, estudantes, pesquisadores e professores.

MÁQUINAS PARA FILOSOFAR

O Núcleo de Fotografia do Sesc Ver-o-Peso realiza a ação que faz parte das atividades culturais e educativas utilizando o acervo “Máquinas para Filosofar”, que é considerado por pesquisadores como um dos mais ricos e importantes da América Latina.

São 89 câmeras de ferro, fole e madeira de diversos modelos como lambe-lambe, réplicas de câmera para Daguerreótipo e da famosa “Mamute”, além de ampliadores fotográficos e projetores de cinema analógicos (35mm), que compõem o acervo. O patrimônio recebe apoio do Departamento Nacional de Cultura desde 2020, e é referência em ações do Núcleo de Fotografia do Sesc Pará. A exposição está, desde 2010, em exposição permanente no 3° piso da unidade.

(*Gustavo Vilhena, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Abílio Dantas, coordenador do núcleo de Cultura)