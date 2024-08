Episódios da série documental “Olhares do Norte” serão exibidos no Sesc Ver-o-Peso

O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso receberá episódios da série documental “Olhares do Norte”, da Marahu Filmes, em parceria com a Associação Fotoativa. Com entrada franca, sempre às 18h, a primeira sessão ocorre hoje (06). Ainda terá dia 20 e 28 deste mês.

Além das exibições do documentário, no fim das sessões são realizados bate-papos com os artistas e fotógrafos.

Nesta terça-feira (06), serão exibidos os episódios sobre Eduardo Kalif, Walda Marques e Dirceu Maués, no dia 20 será a vez de Nayara Jinknss, Octávio Cardoso e Nailana Thiele. Luiz Braga, Guy Veloso e o fotógrafo premiado do Grupo Liberal, Tarso Sarraf, encerram as sessões no dia 27.

Estreando esse momento de interação, Walda Marques fala da sua trajetória artística e da sua participação no documentário. Ela começou a fotografar em 1989, após participar de oficinas de Miguel Chicaoka.

“‘Olhares do Norte’ dá muita visibilidade à fotografia de todas as maneiras. Não só para as pessoas que estão sendo entrevistadas, mas também para as que estão trabalhando, como diretor, fotografia... Acho que é muito interessante”, pontua.

No episódio que Walda Marques participa, mostra seu início trabalhando com maquiagem até começar a fotografar de forma intuitiva. Ela ainda destaca uma das suas histórias mais especiais para serem contadas, que é dos pássaros juninos com a presença de Iracema Oliveira, guardiã do Pássaro Junino do Estado.

“Eu fiz um pássaro na minha mentoria e fui levada para conhecer dona Iracema, uma maravilhosa, dona do pássaro tucano. Para mim foi uma troca lindíssima”, diz.

Já no documentário, ela destaca a sua sobrevivência na fotografia.

“Sou uma sobrevivente! Sou fotógrafa e vivo da fotografia, hoje em dia é bem difícil a gente viver só da fotografia. Mas como eu falei, um evento desse é importante para tudo e todos, para todas as formas dessa a linguagem da imagem, acho super importante. Você vê o que o outro está fazendo, as linhas que cada um segue, o processo criativo de cada um, que é lindíssimo. Volto a dizer, às pessoas que fizeram o documentário são importantíssimas, elas vêm falar da fotografia com um trabalho maravilhoso, que são os vídeos que são feitos. Acho que é valorizar a arte da fotografia de todas as maneiras”, avalia.

“Olhares do Norte” traz, de forma documental, treze olhares que ampliaram a visibilidade nacional e internacional da fotografia contemporânea paraense. Vida e obra de fotógrafos são compartilhadas, além de suas experiências e processos criativos existentes por trás das fotos.

Além disso, a Associação Fotoativa receberá o episódio de Paula Sampaio, responsável pelo Núcleo de Fotografia do Sesc Ver-o-Peso no dia 14 com os de Cláudia Leão e Elza Lima. As sessões serão sempre às 19h, seguidas de conversas com artistas.

A série documental foi criada pelo jornalista Ismael Machado e com direção geral de Fernando Segtowick, e episódios dirigidos por Thiago Pelaes, Adrianna Oliveira e Matheus Almeida. Ela traz relatos, trajetórias e um registro que reverencia e valoriza fotógrafos e fotógrafas que vivem e produzem no Pará e suas contribuições para o cenário cultural e visual, na região amazônica, no Brasil e no resto do mundo.

Agende-se

Datas: 06 (Eduardo Kalif, Walda Marques e Dirceu Maués), 20 (Nayara Jinknss, Octávio Cardoso e Nailana Thiely) e 27 (Luiz Braga, Guy Veloso e Tarso Sarraf)

Hora: 18h

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 –

Campina)

Entrada franca