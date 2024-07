Em entrevista ao Mangueirosamente, Walda Marques fala sobre fotografia, arte e vivências em Belém

Na noite desta sexta-feira (19), vai ao ar mais um novo episódio do programa Mangueirosamente, que desta vez, traz um papo descontraído e curioso com a fotógrafa paraense Walda Marques, uma das maiores profissionais do ramo no estado e que há mais de 30 anos usa lentes de câmeras para capturar a essência de pessoas, paisagens e eventos marcantes.

A conversa conduzida pelo jornalista Ismaelino Pinto irá tratar de diversos temas, desde o começo da carreira artística de Walda, até as diversas histórias hilárias da fotógrafa, incluindo a construção de um bar que fez imenso sucesso em Belém.

“A intenção do programa sempre é falar com pessoas que são a cara de Belém, esse próximo episódio é com a Walda Marques, que é uma personagem da cidade, fotógrafa premiada e que tem toda uma história com o município”, conta Ismaelino.

E Walda é, de fato, uma fotógrafa celebrada por seus trabalhos, não só dentro do Pará, como Brasil afora. Em 1997, ela conquistou prêmios no Salão de Fotografia do Centro Cultural Brasil Estados Unidos, em Belém. Já em 1998, foi premiada no projeto Abra/Coca-Cola, em São Paulo (1998), e também no Salão de Arte do Pará em 1997 e 2000. O Ministério da Cultura premiou a artista em 2013 com a Ordem do Mérito Cultural, uma honraria concedida para personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer suas contribuições à cultura do Brasil.

Durante a conversa, Walda contou as suas vivências como fotógrafa, que começaram quando ela se tornou assistente de outros profissionais no ramo. Ela, que também se aventurou na maquiagem e em outros trabalhos artísticos, explica que não se vê apenas como fotógrafa, mas que se considera “um pouco de tudo”.

A artista pontuou que uma de suas paixões na carreira são as fotografias retratistas, nas quais ela consegue fazer registros únicos e reveladores das pessoas em cada imagem.

“Uma coisa que me deixa encantada é o outro, de poder tirar do outro o que ele realmente é. Não colocar a minha essência, porque eu acho que o fotógrafo retratista tem que retratar aquela alma, não fazer ela ser uma outra coisa”, acrescenta Walda.

No bate-papo, a entrevistada ressaltou que gosta de fotografar em diversos cenários diferentes, principalmente em estúdio. “Gosto de cenário, de teatro, de ver cinema, gosto de olhar o segundo plano, gosto de iluminação. Fotografar é revelar luz”, diz a fotógrafa.

Walda também relatou a Ismaelino um pouco sobre a história da fotografia em Belém, as vivências da fotografia e toda a herança e tradição desta arte na cidade, que já revelou grandes profissionais.

Projetos

Walda não deixou de falar também sobre os diversos projetos que ela se orgulha de ter participado. Entre eles, os destaques vão para a exposição 'Foto Ativa 40 Anos', que apresentou fotos históricas de Chamon, um famoso mágico que animou as crianças de Belém na década de 90; o Panela Histórica, um livro documentário que fala da culinária de Marabá e a mistura de ingredientes que criam pratos únicos; e o trabalho fotográfico com as Mulheres do Ver-o-Peso, em uma exposição chamada “No Meio do Mato”, disponível no espaço Casa Na Mata.

E por falar em projeto, ela aproveitou para lembrar e contar um pouco sobre a história de um de seus empreendimentos mais surpreendentes: seu antigo bar, já fechado atualmente, chamado de ‘Taberna São Jorge’. O estabelecimento, que era muito popular em Belém, ficou mais conhecido pelo nome de Bar da Walda e atraía todo o tipo de encontros inusitados, desde a cantora Fafá de Belém, até estranhos desavisados que confundiam o local com um prostíbulo local.

Essas e mais outras histórias de Walda Marques poderão ser conferidas com detalhes no episódio 39 do Mangueirosamente, que vai ao ar às 19h desta sexta-feira (19), apenas no portal O Liberal.com