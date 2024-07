Rose Maiorana e Tarso Sarraf participam com obra amazônica na mostra ‘Mares, Rios e Cores’ em Búzios

A artista plástica Rose Maiorana e fotógrafo Tarso Sarraf estão na terceira mostra da série “Mares, Rios e Cores”, das galerias Art100 e N1, que neste domingo (28/07), no N1 Shopping em Búzios, no Rio de Janeiro, com uma vernissage. Os paraenses contribuíram com uma obra da mostra itinerante “Amazônia Líquida”. A exposição ficará em cartaz até dia 28 de agosto, de quinta a domingo, das 16h às 22h. Sob a idealização e curadoria da artista plástica e empreendedora cultural, Angela de Oliveira, a mostra seguirá para Porto Alegre, Angra dos Reis, Belém, e cidades internacionais.



Segundo a curadora, a exposição reúne obras de pintores, desenhistas, gravuristas, fotógrafos e escultores, para compartilharem ideias e interpretações da arte a respeito do meio ambiente e a conscientização sobre os perigos de um mundo que enfrenta, mas também incentiva sua conservação.

Curadora da exposição Angela de Oliveira (Lubna Ferreira)

“O projeto apresenta justamente, como principais objetivos, conscientizar acerca destas questões e promover sua conservação, reforçar a comunicação e a participação cidadã na defesa da natureza, incentivando o compromisso político e pessoal contra o aquecimento global e seus efeitos", explicou Angela.

A artista plástica revelou que vê a exposição como um manifesto artístico coletivo em prol da preservação dos rios, mares e planetas. "Através da arte, podemos nos questionar o impacto humano no meio que nos cerca, a forma com que obtemos recursos energéticos para a manutenção da vida material e, por fim, refletir para onde estamos caminhando. Pretendemos passar isso instigando olhares sobre nossas composições artísticas", afirmou.

Ela enfatizou a importância da mostra como forma de chamar atenção do público para a vida futura. Angela lamentou que o mundo, e principalmente, o Brasil, já sofram com as consequências das ações climáticas.

“Nós, como artistas, nos sentimos impelidos a termos uma participação extremamente ativa nesse contexto, pois enfrentamos uma crise climática que já tem sido anunciada há muito tempo, mas hoje ela está muito mais evidente e já trazendo resultados, já apontando problemas em vários locais do Brasil e do mundo, como a recente catástrofe climática que atingiu o Rio Grande do Sul”, reiterou Angela.

Oliveira reiterou que o objetivo do projeto é compartilhar ideias e interpretações da arte em Búzios, com foco na arte ambiental para conscientizar sobre os perigos que existem no mundo e incentivar sua conservação, potencializando a comunicação e a participação das pessoas na proteção ambiental e na promoção política, responsabilidade pessoal contra o aquecimento global e suas consequências.

A diretora comercial do Grupo Liberal e artista plástica, Rose Maiorana, foi convidada pela curadora para ser a madrinha da exposição. Segundo Angela, o convite surgiu pelo fato de Rose ser reconhecida pelo seu apoio à arte do Norte do país e desenvolver o projeto “Amazônia Líquida”, que fala sobre a relação dos povos da região com a água.

“Ela [Rose] está fomentando movimentos como a ‘Amazônia Líquida,’ que estão chamando bastante atenção de todos pela beleza do conjunto da obra e pela exposição da realidade da situação da Amazônia, vista pelos olhos de um grande fotógrafo como Tarso Sarraf e da intervenção da Rose, que tem uma vivência ímpar na região", justificou a idealizadora da exposição.

Angela revelou que estarão expostas cerca de 60 obras de artistas de diferentes estados brasileiros e alguns brasileiros que residem fora do Brasil. Todas as obras tem a natureza como pano de fundo.

Além de Rose e a própria curadora, que também estão expondo, destacam-se Colenese, Cristiane Maschietto, Francisco Ivo, Germano, Gisele Faganello, Gualton Remo, Helcy Martins, Heloisa Zorzi, Josélia Farias, Josie Mengai, Juliana Rabelo, Justina D'Agostino, Mariângela Rettore, Mauro Kersul, Montalvo Machado, Rosângela Sampaio,Silvana Ravena, Thomas Josué, Tarso Sarraf, Tuka Carrilho, Ticiana Parada e Vera Ritter.

SERVIÇO

Exposição III ‘Mares, Rios e Cores’

Data: 28 de julho a 28 de agosto;

Local: Galeria de Arte Nº 1, localizado na Rua das Pedras Nº 1, em Búzios, no Rio de Janeiro;

Horário de visitação: quinta a domingo, das 16h às 22h.