Galeria Rose Maiorana recebe hoje (25) vernissage da exposição 'Arte, Moda e Sabor'

Na noite desta quinta-feira (25/7), será realizado a vernissage da exposição “Arte, Moda e Sabor”, organizada pelo Coletivo Mulheres Artistas da Amazônia e com o apoio do Grupo Liberal. O evento ocorrerá às 19h, na Galeria de Arte Rose Maiorana, no bairro do Marco, em Belém, para convidados especiais. A partir de sexta-feira, 26 de julho, até 15 de agosto, o público poderá visitar o espaço das 9h às 17h, com entrada gratuita.

Mais do que proporcionar uma imersão sensorial por meio das diversas formas de arte apresentadas, a exposição também destaca a diversidade e a riqueza cultural da região amazônica, representadas pelas integrantes do coletivo.

Segundo a gestora do coletivo, Andréa Noronha, as artistas participarão com obras inéditas mostrando seus estilos e pesquisas. “Teremos um momento especial com uma apresentação interativa de joias, quando dois modelos vão expor as peças e interagir com o público. Também haverá um momento sensorial com a degustação do chocolate Gaudens, permitindo que o público sinta o gostinho dessa delícia da culinária paraense", adiantou sobre a programação inaugural.

Andrea Noronha (Fabíola Tuma)

As artistas que estarão presentes nesta exposição, são, além de Andréa: Rose Maiorana, Maria Libonati, Michele Ferri, Rosana Teixeira, Fabiola Tuma, Camila Lima, Renata Costa, Thais Terumi, Suzane Maia, Celeste Heitmann, Lilia Leal, Nathalia Gabay, Graça Prado, Nazaré de Mello, Paula Guerra, Renata Segtowick, Melânia Vinagre, Mariângela Melo, Daniela Guerra e Mama Quilla.

Andréa ressaltou que a relevância da exposição para a quebrar de paradigmas e proporcionar visibilidade às artistas amazônidas. “Estamos mostrando que podemos fazer exposições colaborativas através da união de mulheres que, até então, não tiveram oportunidade de mostrar suas produções artísticas. Infelizmente, a maioria das grandes exposições são realizadas por meio de editais em museus públicos, que são muito concorridos”, afirmou a gestora, acrescentando que o grupo uniu esforços para criar suas próprias oportunidades.

Noronha afirma que a mostra possibilitou que as expositoras possam reafirmar as suas identidades por meio das obras. Desta forma, o que o público irá encontrar na galeria são diferentes estilos, credos, etnias e aspectos culturais.

“Essas obras mostram o quanto as mulheres estão utilizando a arte para ganhar visibilidade e voz na sociedade contemporânea. Me orgulho de estar inserida neste processo de empoderamento feminino”, declarou.

Para a exposição, Andréa está levando uma obra intitulada “Asas da Imaginação”. O quadro foi criado com uma mistura de cores quentes, com tons predominantes de amarelo, vermelho e marrom, evocando, segundo a criadora, ‘uma sensação de calor e energia’.

“A textura da obra sugere um fundo em camadas, adicionando profundidade e dimensão à composição. 'Asas da Imaginação' transporta você para um mundo de possibilidades. É uma obra abstrata que expressa ideias e emoções, projetando os pensamentos e sentimentos do artista. Estou curiosa em relação à percepção do público ao vê-la de perto", disse ansiosa.

Galeria Rose Maiorana recebe hoje (25) vernissage da exposição 'Arte, Moda e Sabor' Fabíola Tuma Fotografia de Fabíola Tuma Maria Libonati Obra de Maria Libonati Celeste Heitmann Obra de Celeste Heitmann Obra de Andrea Noronha Artista Mama QUilla Obra de Mama Quilla Luiz Ataíde

Inauguração tem obras inéditas, sensibilidade e protagonismo feminino

Cerca de 20 obras estarão espalhadas pelo salão da galeria. Nelas, o olhar feminino afasta-se do clichê romântico ou florestal que são esperados das artistas amazônidas, e focam na sensibilidade e o protagonismo feminino.

A artista, fotógrafa e professora de fotografia Fabíola Tuma irá levar para a exposição a obra “Portas para a Luz”, criada na Suíça, que destaca as características marcantes do seu trabalho: sombras marcadas, preto e branco e contraste.

“Acredito que viagens são como portais de passagem, onde me desconecto da rotina e imerjo em outro 'mundo'. Assim como meu processo criativo, a obra traz a ideia de passagem, de um mundo a outro, com o imaginário focado no paraíso", explicou Tuma.

Já a artista plástica Celeste Heitmann apresentará três obras que transmitem devoção, fé e emoção à Virgem Maria, pintados na aquarela. "Minha inspiração para esta exposição veio através dos peregrinos na Fé em Maria e na Nazaré de Todos nós", comentou.

Heitmann destacou que o processo de criação foi inspirado pelas heranças portuguesas e pela religiosidade do Círio de Nazaré, um evento que desde já começa a mobilizar paraenses.

Maria Libonati, artista plástica e historiadora, homenageará o artista russo Kandinsky com sua obra intitulada "Reverência a Kandinsky". "Para mim, está sendo um grande momento particular de, através de minha pintura, homenagear a arte abstrata", disse Maria, ressaltando a importância da Galeria Rose Maiorana como um espaço aberto para eventos de arte em Belém, cidade progressista e aberta ao mundo das artes.

A artista Mama Quilla irá expor a obra "Vênus da Amazônia", uma releitura inovadora da famosa pintura de Sandro Botticelli. Nesta versão, a Deusa é transportada para uma paisagem ribeirinha amazônica.

“Nessa nova interpretação, Vênus emerge de uma rabeta, repleta de elementos característicos da nossa região, como os banhos de ervas e atrativos do amor, além da cachaça de jambu e o saboroso açaí”, explicou.

Além das obras de arte, a exposição contará com uma mostra de joias da marca "O Belo Imperfeito", representada por Rose Maiorana, a anfitriã e uma das expositoras. “Hoje será um marco para a Galeria de Arte Rose Maiorana porque será a primeira exposição de outros artistas neste espaço e muito me honra abrir as portas para uma coletiva de mulheres tão talentosas. Nosso mercado merece e nós mulheres fortalecemos os laços umas com as outras”, afirmou Rose.

Rose Maiorana abre as portas do ateliê para apresentar a nova fase de criação. (Alexandre Puget/ Divulgação)

Na parte gastronômica, a marca de chocolate Gaudens, fundada pelo Chef Master Fabio Sicília, oferecerá uma degustação de "chocolate da Amazônia" com ingredientes regionaos, como açaí e bacuri.

Luiz Ataíde, gerente de produção do produto, explicou que os chocolates estarão em mesas no mesmo espaço das obras de arte. Os convidados poderão degustar os chocolates enquanto apreciam as obras. “Tenho certeza de que será um sucesso a junção dessas preciosidades que temos no nosso Pará”, acrescentou.

SERVIÇO

Exposição ‘Arte, Moda & Sabor’

Data: nos dias 26 de julho a 15 de agosto;

Horário: das 9h às 17h;

Local: na Galeria de Arte Rose Maiorana;

Entrada gratuita.