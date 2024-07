Galeria de Arte Rose Maiorana abre suas portas para a exposição ‘Arte, Moda e Sabor’

O coletivo Mulheres Artistas da Amazônia promoverá a exposição “Arte, Moda e Sabor”, proporcionando uma imersão sensorial por meio das diversas formas de arte apresentadas, nos dias 26 de julho a 15 de agosto, das 9h às 17h, na Galeria de Arte Rose Maiorana, no bairro do Marco, em Belém. A entrada é gratuita. Para marcar a abertura oficial do espaço, vai ser realizado na próxima quinta-feira, 25, às 19h, uma vernissage para convidados especiais. A mostra tem apoio do Grupo Liberal.

Andréa Noronha, gestadora do coletivo, afirmou que a expectativa para a exposição são as melhores possíveis. Segundo ela, as artistas amazônidas querem chamar atenção do público paraense para o que elas estão produzindo.

Andréa Noronha (Fabíola Tuma)

“Trata-se de uma oportunidade que as artistas terão de interagir com o público, críticos de arte e colecionadores. Nosso propósito é mostrar que fazemos arte de muita qualidade técnica e artística”, destacou.

Uma das propostas da exposição é destacar também a diversidade e a riqueza cultural da região amazônica. A gestora ressaltou que a combinação de arte, moda e sabor pode abrir novas perspectivas e possibilidades de expressões artísticas.

“É fundamental apoiar e valorizar iniciativas que promovem a arte e a cultura, especialmente aquelas que dão destaque ao trabalho e à voz das mulheres artistas. A diversidade é essencial no mundo artístico, e garantir espaços e oportunidades para que as mulheres possam manifestar sua arte é crucial para promover a igualdade de gênero e enriquecer a cena cultural", acrescentou Andréa.

A exposição conta com o apoio do Grupo Liberal e de outros parceiros privados, o que, segundo Andréa, ‘demonstra o reconhecimento e a valorização do talento das mulheres artistas, além de incentivar a sociedade a valorizar e consumir a produção artística feminina produzida em nossa capital"’.

Além das obras, incluindo pinturas, aquarelas, bordados e fotografias, a exposição também terá gastronomia representada pela renomada marca de chocolate Gaudens, fundada pelo Chef Master, Fabio Sicília, que oferecerá uma degustação de "chocolate da Amazônia".

Na moda, haverá uma exposição de joias da marca "O Belo Imperfeito", representada por Rose Maiorana, com uma apresentação especial de modelos. A anfitriã e uma das expositoras afirmou que está muito animada com a iniciativa.

"Estou feliz em dose dupla, primeiro porque vou receber na minha galeria a exposição 'Arte, Moda & Sabor' que é uma coletiva de mulheres artistas e segundo porque também serei uma das mulheres que vai estar expondo”, afirmou Rose Maiorana.

Artista plástica Rose Maiorana (Carmem Helena / O Liberal)

Rose enfatizou a importância de seu espaço para a valorização e fortalecimento do mercado artístico. "Fortalecer o mercado através da minha galeria é a missão do espaço e contribuir com a arte é a minha missão", acrescentou a artista plástica.

Renata Segtowick, artista visual, expressou grande entusiasmo para a nova exposição do grupo, que marcará a terceira mostra do coletivo. "Estou muito animada com a nossa nova exposição e minha expectativa é que nossas artes alcancem cada vez mais pessoas, levando nosso olhar amazônico e feminino a mais lugares", afirmou Renata.

Ela destacou que a diversidade de trabalhos apresentados na exposição reflete a qualidade e a experiência das artistas participantes, reforçando o compromisso do grupo com a promoção da arte e da cultura amazônica.

Maria Libonati, Michele Ferri, Rosana Teixeira, Fabiola Tuma, Camila Lima, Renata Costa, Thais Terumi, Suzane Maia, Celeste Heitmann, Lilia Leal, Nathalia Gabay, Graça Prado, Nazaré de Mello, Paula Guerra, Renata Segtowick, Melânia Vinagre, Mariângela Melo, Daniela Guerra e Mama Quilla são as artistas, além de Rosa e Andréa, que participação da mostra.

SERVIÇO

Exposição ‘Arte, Moda & Sabor’

Data: nos dias 26 de julho a 15 de agosto;

Horário: das 9h às 17h;

Local: na Galeria de Arte Rose Maiorana;

Entrada gratuita.