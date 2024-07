Rose Maiorana participa com obra na exposição ‘O Caminho da Arte III’ em SP

A artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, é uma das expositoras que está participando da mostra coletiva “O Caminho da Arte III”, aberta ao público de 20 de julho a 5 de agosto, das 10h às 18h, no novo endereço da Art A3 Gallery. A galeria, sob a direção da galerista e curadora Rosita Cavenaghi, agora está situada na Rua Santa Justina, 530, Vila Nova Conceição, São Paulo.

Este ano a exposição pretende destacar uma variedade de técnicas artísticas, incluindo pinturas tradicionais em óleo e acrílico sobre tela, mosaicos em vidro, esculturas, artes digitais fotográficas e colagens.

Nas palavras de Rose, os ‘artistas, não fazemos arte para nós mesmos, mas para o mundo’. “Participar da exposição coletiva ‘O Caminho da Arte’ é gratificante, pois é mais uma oportunidade de minha arte atravessar as fronteiras do estado. Viva a arte por toda parte, esse é meu lema”, afirmou.

Outra participante que também participará da exposição é Gisele Faganello, artista visual, jornalista e engenheira. Ela afirmou que está muito satisfeita em participar novamente da exposição. “É super gratificante participar desse caminho da arte na terceira edição. Não é a primeira vez que eu participo porque, na verdade, esse caminho da arte começou comigo. Começou comigo, nós estendemos o convite para o Marcelo Neves”, relembrou.

Outra participante que também participará da exposição é Gisele Faganello, artista visual, jornalista e engenheira (Arquivo pessoal)

Faganello destacou sua preferência por criar obras no estilo abstrato, utilizando cores vivas e fortes, e a importância de reunir artistas de vários estados do país. “O que me inspira sempre é perceber que eu posso levar o meu colorido para os ambientes dos mais variados. Então, muito me satisfez criar essas obras usando muita cor para essa exposição”, acrescentou a artista plástica.

Para Gisele, a importância de reunir artista de vários estados e localidades do país é a troca de experiência no salão. “As pessoas que gostam de criar arte, praticar arte, sempre estão engajados em descobrir novas técnicas, gostam de vivenciar de uma certa forma, de participar da vivência de outros artistas no momento de criação”, afirmou.

A artista plástica afirmou que a arte brasileira em sua totalidade se iguala também com os grandes centros internacionais. “Vai ser uma apresentação especial, porque muitos artistas se juntaram a essa exposição. Então, o ano passado, a segunda edição, com uma adesão, com uma visitação muito grande, e esse ano nós temos esse acréscimo. A curadora está muito envolvida, além da exposição, de inaugurar o espaço novo”, disse Gisele.

Ela também expressou sua admiração por Rose Maiorana, compartilhando que ainda não teve oportunidade de conhecê-la pessoalmente. “Eu tenho acompanhado o crescimento exponencial dela na arte, que é ótimo, muito bonito, e também acompanhei a inauguração da sua nova galeria, um trabalho maravilhoso da ‘Amazônia Líquida’. É uma coletânea de obras com muita influência artística”, elogiou.

A mostra reúne trabalhos de 27 artistas, incluindo Amin, Antonio Carlos Germano, Ara Vilela, Adelia Clavien, Celau, Cristiane Maschietto, Don Vargas, Elisabeth Wortsman, Fatima Marques, Gisele Faganello, Glauco Cibella, Heloisa Castor, Josie Mengai, Ju Barros, Lenny Lopes, Loreni Schenkel, Meiry Lucy, Nina Benchimol, Paulo Vitor Carneiro, Regina Duarte, Renata Grangeiro, R. Kovacs, Solange Rabelo, Sophie Reitermann, Suzana Matos e Van Xavier.

SERVIÇO

Exposição ‘O caminho da Arte – III’

Local: Art A3 Gallery

Dia: 20 de julho a 5 de agosto;

Horário: 10h às 18h

Endereço: Rua Santa Justina 530, no bairro Vila Nova Conceição, em São Paulo;

Entrada gratuita.