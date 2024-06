Galeria de Arte Rose Maiorana encerra exposição inaugural amanhã (17) com entrada gratuita

A exposição inaugural da Galeria de Arte Rose Maiorana, intitulada “Profundo”, que apresentou as novas obras da própria Rose Maiorana, artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, chega ao seu último dia na segunda-feira (17/06). Situada na Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, o espaço cultural abrirá suas portas para o público de 9h às 18h, com entrada gratuita. Com o apoio do Grupo Liberal e da Porte Engenharia, a mostra ofereceu uma experiência imersiva e emocional da artista, refletindo os recortes da vida pessoal de Rose.

Rose descreve suas obras como “figurações profundas e misturadas de mulher, filha, mãe, irmã, avó e amante da arte”, oferecendo uma janela para suas superações e pensamentos íntimos. Segundo a artista plástica, a escolha por abrir o espaço com uma exposição tão significativa foi pensada com propósito: mostrar o verdadeiro “eu” aos visitantes.

"Ela [a exposição ‘Profundo’] foi pensada para abrir a galeria justamente porque linkava dois momentos especiais da minha vida: uma exposição que trazia à tona minha jornada na arte e a abertura de um espaço que era um sonho antigo que pude materializar", explicou Rose.

A Galeria de Arte Rose Maiorana abrirá suas portas para o público de 9h às 18h, do dia 17 de junho, com entrada gratuita, para conferir o último dia de exposição de "Profundo" (Carmem Helena / O Liberal)

A artista plástica compartilhou que não houve desafios no processo de montagem e exibição da mostra, “apenas dedicação, amor e vontade de dar certo por todos da minha equipe”.

Rose diz estar feliz ao saber que a recepção artística tem sido positiva. “Tive inúmeros feedbacks positivos de artistas, estão felizes que agora possuem mais um espaço à disposição de suas artes”, compartilhou.

A Galeria de Arte Rose Maiorana, além de exposições artísticas, também está planejada para ser um espaço de encontro para debates e acolhimento e diversas vertentes artísticas. Desde a abertura do novo espaço cultural da cidade, a artista plástica enfatizou seu compromisso com a cultura local e internacional, destacando que a galeria não só promoverá a arte regional, mas também buscará projetar os artistas de Belém em um cenário mais amplo.

"A galeria foi pensada para arte e os artistas. Então, em breve, divulgaremos a próxima exposição que pode ser coletiva ou individual de algum artista. Aguardem!”, disse, fazendo suspense.

Galeria Rose Maiorana foi pensada e projetada como um espaço para disseminar cultura e arte (Carmem Helena/ O Liberal)

Rose enfatizou a importância de celebrar a arte em todos os lugares. "Minha reflexão é que todos nós podemos celebrar a arte onde quer que ela esteja e isso ajuda tanto no trabalho dos artistas. Meu lema é 'Viva a arte por toda parte'”, declarou a artista plástica.

Próximo planos

Sobre o encerramento da mostra, a diretora comercial do Grupo Liberal afirmou que não haverá uma programação específica. “Apenas um transbordamento de gratidão por minha parte a todos que foram visitar essa exposição tão especial para mim”, declarou Rose Maiorana.

Quanto ao futuro da galeria, Rose prefere deixar as coisas fluírem naturalmente. "Assim como a arte, vamos deixar o fluxo seguir. Ainda é relativamente cedo para pensarmos no Círio, antes disso queremos receber artistas e seus trabalhos na galeria”, antecipou a artista plástica à reportagem.

Trajetória

Rose Maiorana e Marinaldo Santos (Divulgação)

Apesar de carregar tantas mostras renomadas em seu currículo, Rose Maiorana começou sua carreira plástica há menos de três anos. A primeira exposição da artista, intitulada “Explosão de Cores”, ocorreu em 2021. Um ano depois, veio a “aFLORar”, que reuniu 54 obras na Galeria do CCBEU. Nesse trabalho, ela passou a introduzir pigmentações de plantas e cores vibrantes.

Na mesma época que as ideias avançaram para fora da tela, fazendo com que a artista plástica pintasse também tênis, agendas, cartões postais, tecidos, lençóis e toalhas, marcado pelo estilo multicolorido da artista.

Em outubro de 2022, foi a vez da exposição “Cores da Fé”, que contou com obras da série criativa da artista plástica. Dessa vez, ela se debruçou sobre as fotografias do tema Círio de Nazaré, de autoria de Tarso Sarraf, fazendo intervenções nas imagens com pinceladas coloridas. O resultado foram obras que enfatizaram a devoção à padroeira dos paraenses.

Rose Maiorana (Tarso Sarraf)

Um dos últimos trabalhos de Rose foi a exposição “Amazônia Líquida” que estreou nacionalmente em 2023, em uma galeria de São Paulo. Em outubro do mesmo ano, a mostra passou pela galeria do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) e seguiu como uma mostra itinerante, passando pelo Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT - 8) e Shopping Castanheira.

SERVIÇO

Último dia da exposição ‘Profundo’ de Rose Maiorana

Data: segunda-feira, 17 de junho;

Horário: segunda-feira, 9h às 18h;

Local: Galeria de Arte Rose Maiorana, atrás da sede do Jornal O Liberal;

Com entrada gratuita.