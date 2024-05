'Amazônia Líquida': Rose Maiorana e Tarso Sarraf presenteiam Daniela Barbalho com obra de arte

A artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, e o fotógrafo Tarso Sarraf, foram recebidos no Tribunal de Contas do Estado (TCE) pela 1ª Dama do Estado do Pará, Daniela Barbalho. A pauta do encontro foi a arte e, na ocasião, a primeira dama foi presenteada com uma tela da exposição Amazônia Líquida, exposição itinerante que mostra os pontos de vista dos artistas sobre a floresta amazônica e, especialmente, o arquipélago do Marajó.

VEJA MAIS

A exposição "Amazônia Líquida" reúne fotografias de Tarso Sarraf, capturadas durante um extenso trabalho de campo na Ilha de Marajó entre 2020 e 2021, com intervenções artísticas realizadas por Rose Maiorana.

Inspirados pelo conceito de “modernidade líquida” do filósofo polonês Zygmunt Bauman, os artistas convidam o público a refletir sobre a fragilidade e a durabilidade dos sentimentos de proteção em relação ao bioma amazônico marajoara.