Exposição ‘Amazônia Líquida’ recebe elogios por apresentar visão crítica e inspirada da Amazônia

A exposição "Amazônia Líquida", em cartaz no Castanheira Shopping em Belém, têm sido objeto de admiração e, despretensiosamente, provocando diálogos importantes sobre a Amazônia e sua preservação, a um público diversificado que transitam pelo centro de compras. A mostra, que reúne um total de 28 obras de uma parceria entre artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf, abriu suas portas no último dia 5, e permanecerá em exibição no 1º piso do shopping até dia 14 de abril, durante o horário de funcionamento do local, das 9h às 22h. O projeto tem apoio cultural da Porte Engenharia, Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Castanheira Shopping e Grupo Liberal.

Os quadros, responsáveis por refletir o cotidiano da Amazônia ribeirinha e da vida próxima aos risos, foram organizadas na montagem de forma cuidadosa para proporcionar uma experiência fluida, com painéis grandes e pequenos, criando uma sensação de movimento que convida os espectadores a mergulharem na atmosfera amazônica. E, quem visitou, aprovou a dinâmica. A advogada Ana Bethania, ressaltou o poder da fotografia como uma forma de comunicação. Ela enfatizou que as imagens não apenas retratam um lugar, mas também refletem o olhar de quem as captura.

A advogada Ana Bethania, ressaltou o poder da fotografia como uma forma de comunicação. (Divulgação)

"Assim, uma exposição como 'Amazônia Líquida' é importante porque é uma forma de comunicar a grandeza da Amazônia não só como região em que fauna e flora são superlativas, mas, também, onde a cultura de um povo também é grandiosa. Afinal, a Amazônia é um misto de tudo isso: uma floresta singular sobre cujo solo cresce a maior diversidade de fauna, bem como cresce também um povo de uma cultura singular. Retratar essa grandeza é onde reside a importância da exposição", declarou Ana.

A mestra em educação, psicopedagoga e neuro psicopedagoga, Priscila Caseiro, destaca a importância da mostra pelo seu lado educativo (Divulgação)

Já a mestra em educação, psicopedagoga e neuro psicopedagoga, Priscila Caseiro, destaca a importância da mostra pelo seu lado educativo. Ela afirmou que a exposição pode ser uma ferramente poderosa para conscientizar o público sobre a importância da região e suas questões ambientais. "Exposições desse tipo podem também despertar o interesse das pessoas pelas questões ambientais e incentivar a tomada de ações concretas para a preservação desse ecossistema crucial e em Belém, temos espaços que lembram a amazônia como bosque, museu, nossos rios, as comunidades ribeirinhas", acrescentou Caseiro.

O artista plástico Petchó Silveira elogiou a abordagem inovadora e contemporânea da exposição, que mescla pintura e fotografia para retratar a riqueza da Amazônia e sua cultura de forma autêntica. "Acho importantíssimo falar da Amazônia, falar do nosso povo e da nossa cultura. Venho acompanhando a evolução do seu trabalho e fico feliz com mais artistas dando voz ao povo amazônico", destacou.

Márcio Moraes, advogado e presidente do Instituto de Direito Administrativo do Pará (Idapar), a mostra representa um marco não só para Belém, mas para todo o Estado do Pará (Divulgação)

Para Márcio Moraes, advogado e presidente do Instituto de Direito Administrativo do Pará (Idapar), a mostra representa um marco não só para Belém, mas para todo o Estado do Pará. Ele destacou que por meio da arte, a artista plástica Rose Maiorana e Tarso Sarraf, conseguem transmitir ao Brasil e ao mundo a realidade amazônica, destacando hábitos, costumes, biodiversidade e chamando atenção para a necessidade da preservação ambiental.

"Além disso, destaco a atualidade da exposição diante da COP 30 que, apesar de acontecer somente em 2025, já está movimentando a economia local, ou seja, já é uma realidade", complementou.

Perspectivas

Rose Maiorana diz estar grata pela oportunidade de compartilhar a cultura e a beleza da Amazônia com um público tão variado, destacando a importância de levar a arte para além dos espaços tradicionais. "Eu fico honrada e feliz em levar a Amazônia, através da arte, para um ambiente onde circulam pessoas de todas as raças, idades, gêneros, classes sociais e de municípios diversos, como o shopping Castanheira, que, pela sua localização, recebe muitos paraenses de toda a chamada grande Belém", afirmou.

Para a artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, a exposição "Amazônia Líquida" não é apenas uma mostra de obras de arte, mas uma oportunidade de criar conexões emocionais e artísticas com o povo paraense e com os visitantes que chegam à região. "A COP 30 está na porta e nada melhor do que nós paraenses para falarmos da Amazônia com muito mais propriedade. E fazer isso através da nossa arte é melhor ainda e gera uma conexão artística e emocional com o nosso povo e com quem vem nos visitar", ressaltou Rose Maiorana.

Exposição

A mostra "Amazônia Líquida" reúne fotografias de Tarso Sarraf, capturadas durante um extenso trabalho de campo na Ilha de Marajó entre 2020 e 2021, com intervenções artísticas realizadas por Rose Maiorana. Inspirados pelo conceito de “modernidade líquida” do filósofo polonês Zygmunt Bauman, os artistas convidam o público a refletir sobre a fragilidade e a durabilidade dos sentimentos de proteção em relação ao bioma amazônico marajoara. Por meio das lentes de Tarso e das pinceladas de Rose Maiorana, os visitantes são transportados para o mundo das águas da Amazônia paraense, mergulhando em sua abundância de vivacidade e diversidade de povos, culturas, sabores e essências.

As obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf enfatizam a relação do povo amazônida com os rios da região. (Tarso Sarraf e Rose Maiorana / Divulgação)

Esta não é a primeira vez que Rose Maiorana e Tarso Sarraf colaboram artisticamente. Em 2022, os artistas realizaram sua primeira parceria, quando Rose incluiu em uma mostra individual uma obra inédita que consistia em uma intervenção em pintura de uma fotografia de Tarso.

A exposição “Amazônia Líquida” tem percorrido diversos espaços culturais tanto em Belém quanto em outras regiões do Brasil. Com um histórico de sucesso tanto de público quanto de crítica, a exposição já passou por espaços culturais como o CCBEU e o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) Ministro Orlando Teixeira da Costa, além de ter sido apresentada em São Paulo, Rio Grande do Sul, Ceará e Búzios, no Rio de Janeiro.

Intervenção Rose Maiorana em foto de Tarso Sarraf (Divulgação)

Agende-se:

Exposição "Amazônia Líquida"

Data: até 14 de abril;

Hora: 10h às 22h;

Local: 1º Piso do Castanheira Shopping - Rodovia BR-316, Km 01 - Castanheira, em Belém.