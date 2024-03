Exposição 'Amazônia Líquida' segue aberta no Castanheira Shopping

Com o objetivo de retratar o ecossistema amazônico, a exposição "Amazônia Líquida", da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, pode ser visitada gratuitamente no 1º piso do Castanheira Shopping até o dia 14 de abril. A mostra tem o apoio cultural da Porte Engenharia, Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) e Castanheira Shopping, e ocorre no horário de funcionamento do empreendimento, das 9h às 22h.

A "Amazônia Líquida" já passou por vários espaços culturais de Belém e de outros estados. Na capital paraense, esteve no Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU) e já passou pelo espaço cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) Ministro Orlando Teixeira da Costa, na sede do órgão. Além disso, as obras já foram apresentadas na New Gallery, em São Paulo, no Rio Grande do Sul e Ceará.

Segundo a artista plástica Rose Maiorana, a exposição “Amazônia Líquida” revela e pinta o ecossistema amazônico, já que em sua abundante liquidez natural, a Amazônia paraense se mostra escassa de iniciativas de preservação ambiental e de desenvolvimento socioeconômico. A mostra é uma intervenção que apresenta uma realidade líquida e frágil da região amazônica.

Rose e Tarso realizaram a primeira parceria em 2022, quando a artista incluiu em uma mostra individual uma obra inédita, que consistia em uma intervenção em pintura de uma foto de Tarso (Thiago Gomes/ O Liberal)

“A ideia da exposição surgiu do interesse de apresentar para o mundo um registro do cotidiano paraense, da natureza e da vida das pessoas que habitam nesta parte da Amazônia brasileira. E arte é um canal de comunicação poderoso para expressar, impactar e sensibilizar sobre essa sociedade que ainda vive à margem do desenvolvimento. São Paulo, por ser uma grande vitrine nacional, que projeta nossa cultura para o mundo, foi escolhida como local de estreia dessa mostra que vem caminhando por diferentes lugares e espaços”, destaca Rose Maiorana.

Obras

A mostra reúne fotografias de Tarso Sarraf, produzidas em um trabalho de campo na Ilha de Marajó, entre 2020 e 2021, com intervenções pintadas por Rose Maiorana. O conceito da produção é inspirado pelo pensamento de “modernidade líquida”, criado pelo filósofo polonês Zygmunt Bauman. O pensador descreve uma sociedade caracterizada pela transitoriedade e pela fluidez, contrastando com a "modernidade sólida" de estruturas fixas e estáveis. Neste sentido, os artistas convidam o público para pensar sobre a fragilidade e durabilidade dos sentimentos de proteção relativos ao bioma amazônico marajoara.

É válido destacar que o mundo das águas da Amazônia paraense, especificamente do arquipélago do Marajó, faz contemplar uma abundância de vivacidade e diversidade de povos, olhares, culturas, sabores, crenças e essências.

Venda de açaí é retratada com maestria na exposição "Amazônia Líquida" (Tarso Sarraf e Rose Maiorana / Divulgação)

“Sempre buscamos apresentar novidades a cada exposição. Dessa vez trouxemos um pouco mais das pessoas que habitam regiões ribeirinhas, quem são e quais são suas fontes de renda como, por exemplo, uma imagem que retrata o transporte de alimentos, como a farinha, nessa região. Também há uma imagem que aborda outra fonte de renda típica de nosso estado: o comércio do açaí, fruto que representa com maestria o Pará. Por fim, em outra obra apresentamos singelamente o Boi Faceiro, típico de São Caetano de Odivelas, abordando momentos de lazer e diversão com suas tradicionais máscaras que já são marca registrada do Carnaval da cidade”- Rose Maiorana, artista plástica.

De acordo com Siane Menezes, gerente de marketing do Castanheira Shopping, exposições nesse formato geralmente estão à disposição do público em galerias e museus, dificilmente em um shopping center. “A ‘Amazônia Líquida’ busca aproximar as pessoas da cultura e, para isso, trabalhamos para que o maior número delas tenha acesso a essa experiência, transmitida de forma leve, mas efetivamente educativa”, destaca.

Serviço:

Exposição “Amazônia Líquida”

Visitação: até o dia 14 de abril, no horário de funcionamento do Castanheira Shopping;

Local: 1º piso do Castanheira Shopping;

Endereço: rodovia BR-316, Km 01, bairro do Castanheira, Belém;

Entrada gratuita.