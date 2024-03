Exposição 'Amazônia Líquida' está aberta no Shopping Castanheira

A parceria entre a artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf ganhou um novo espaço. A exposição itinerante "Amazônia Líquida", reaberta nesta terça-feira (5), pode ser visitada gratuitamente no Castanheira Shopping, até o dia 14 de abril.

A abertura foi marcada por uma recepção para convidados no local da mostra. Promix Eventos, Valdson Silva e Patrick Leão são os parceiros do evento. A exposição tem apoio cultural da Porte Engenharia, Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Castanheira Shopping e Grupo Liberal.

“É muito interessante a gente expor para todos os tipos de públicos. Cada vez mais recebemos convites para levar a exposição em diversos lugares, saindo daqui nós vamos para outro Estado e para a minha galeria, que vai inaugurar na sede do Jornal O Liberal”, antecipa Rose Maiorana. O curador da “Amazônia Líquida” é Sérgio Oliveira e o responsável pela identidade visual da exposição é o publicitário e designer Aurélio Oliveira.

Rose Maiorana destaca a importância de levar a "Amazônia Líquida" para diversos lugares, o que permite que as mais diferentes pessoas tenham acesso ao universo amazônida retratado por ela. “Cada pessoa tem uma forma de olhar. Um olhar diferente para a obra gera curiosidade e perguntas, eu explico meu processo de estudo e intervenção. Já tenho um acervo com mais de 90 fotos pintadas”, acrescenta a artista.

A parceria entre Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf estabelece uma ligação entre as artes de cada um, o que pode ser conferido em uma etapa desse projeto. “Estou muito feliz em estar em Belém mais uma vez com essa exposição. A gente observa que é um projeto que está dando certo. A ‘Amazônia Líquida' está rodando Belém, Pará, Brasil e o mundo. Temos propriedade em falar de Amazônia, porque estamos aqui, as imagens já demonstram o que é o dia a dia do ribeirinho, sabemos que apesar de existir problemas, mostramos a vida deles. Fico muito feliz com essa parceria com a Rose, ela tem um cuidado quando pinta as obras, não interfere em nada. Isso que vale”, pontua Tarso.

Exposição 'Amazônia Líquida' está aberta no Shopping Castanheira (Foto: Thiago Gomes) Aurélio Oliveira Sérgio Oliveira

A "Amazônia Líquida" está prestes a completar um ano, mas, por onde passa, obras novas são inseridas no projeto, ou seja, cada exposição traz algo inédito. “A curadoria, na verdade, se dá através do tema que foi escolhido, e como é uma exposição que já está percorrendo de forma itinerante vários outros locais e estados, não tivemos dificuldade na escolha das obras, ela se deu principalmente para o local da exposição. Como o espaço é menor, demos uma enxugada na quantidade de obras. Conseguimos montar a exposição e dar movimento às obras que estão expostas.", diz o curador Sérgio Oliveira.

"O público que for ao Castanheira poderá comprovar que está uma exposição leve, com movimento e nada engessado. Como muito se fala da Amazônia, estamos com a COP 30 na porta, nada mais importante do que a gente fomentar e divulgar esse assunto cada vez mais”, completa.

Aurélio Oliveira, responsável por toda a comunicação visual do projeto, conta que em cada exposição da “Amazônia Liquida” existe uma reinvenção, com novas obras e traços exclusivos de cada local em que a exposição passa. “É sempre gratificante ver como a Amazônia é diversa, e a ‘Amazônia Liquida’ é capaz de transpor isso em fotografia”, pontua.

Agende-se:

Exposição "Amazônia Líquida"

Data: até 14 de abril

Hora: 10h às 22h

Local: 1º Piso do Castanheira Shopping - Rodovia BR-316, Km 01 - Castanheira, Belém (PA)