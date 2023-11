Artista plástica Rose Maiorana mostra nova fase artística em exposição em Belém

A artista plástica e empresária Rose Maiorana estreia na quarta-feira, 8, às 10h, a segunda exposição em Belém do projeto “Amazônia Líquida”, que terá visitação gratuita no Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT - 8), no bairro do Umarizal, até o dia 7 dezembro. A mostra inicia um novo ciclo nas produções de Rose, onde ela terá maior liberdade criativa para modificar elementos nas fotos produzidas pelo fotógrafo Tarso Sarraf, com quem permanece em parceira de projetos. “Antes, era apenas pintura por cima das fotos de forma fiel, sem alterar nada. Agora, o público poderá conferir um pouco mais da minha criatividade, sempre preservando a essência do registro”, explicou sobre sua nova fase.

No início do ano, a exposição teve sua estreia nacional em uma galeria de São Paulo, onde recebeu elogios do público. Em outubro, o “Amazônia Líquida” passou pela galeria de Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), e agora segue como uma mostra itinerante.

A artista revela que já tem novos projetos. A beleza da Amazônia, presentes nas obras de Rose e Tarso, estarão em dezembro na exposição coletiva Pop Up Art100, que passará por Barcelona, na Espanha, de 1 a 8, e Cascais, em Portugal, entre os dias 10 a 16. A exposição contará com 45 artistas da galeria de arte contemporânea Art100, de Porto Alegre (RS). Algumas obras do mais novo projeto que fala sobre a Amazônia também estarão na Galeria Art100, Rua Cristóvão Colombo nº 100, em Porto Alegre, de dezembro até março do próximo ano.

Apesar de carregar tantas mostras renomadas em seu currículo, Rose Maiorana começou sua carreira plástica há menos de três anos. A primeira exposição da artista, intitulada “Explosão de Cores”, ocorreu em 2021. Um ano depois, veio a “aFLORar”, que reuniu 54 obras na Galeria do CCBEU. Nesse trabalho, ela passou a introduzir pigmentações de plantas e cores vibrantes.

Foi na mesma época que as ideias avançaram para fora da tela, fazendo com que Rosa pintasse também tênis, agendas, cartões postais, tecidos, lençóis e toalhas marcado pelo estilo multicolorido da artista.

Em outubro de 2022, foi a vez da exposição “Cores da Fé”, que contou com obras da série criativa da artista plástica. Dessa vez, ela se debruçou sobre as fotografias do tema do Círio de Nazaré, também de autoria de Tarso Sarraf, fazendo intervenções nas imagens com pinceladas coloridas. O resultado foi uma safra artística ainda mais sensível, que enfatizou a devoção à padroeira dos paraenses.

Mesmo se dedicando às obras e idealizando novos projetos artísticos, Rose Maiorana nunca deixou de ser empresária e atuar no setor comercial do Grupo Liberal. Desde criança despertou a paixão pela arte e teve o lado artístico incentivado pela família. “Desde os 14 anos eu tenho ligação com as artes plásticas. Comecei a estudar, mas precisei parar para trabalhar muito cedo. Sempre me dediquei a ser artista plástica. Tudo o que eu pintava, guardava ou dava de presente ao meu pai. Eu agradeço a Deus, meu pai em memória, e à minha mãe e aos meus irmãos", relembrou.

A pintura veio ressignificar a sua vida e os sentimentos de tristeza durante a pandemia da covid-19, quando Rose passou a se dedicar à segunda exposição. Dedicada, ela contou que sempre estudou bastante sobre estética, procurando trocar experiências com outros artistas.

"Procuro estar em contato com os artistas do Pará. Por isso eu tenho o videocast Libart. Eu estudo muito sobre técnicas, texturas, pigmentos”, acrescentou sobre seu processo criativo inicial.