Exposição com obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf sobre o Círio de Nazaré é aberta em Belém

A nova exposição sobre o Círio de Nazaré com obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf foi aberta na noite desta terça-feira (29), no Centro Social Santo Agostinho, no bairro de Canudos. A abertura contou a apresentação do Grupo Parafolclórico de Idosos da Secretaria Municipal de Esporte, Juventude e Lazer (Sejel) e com uma oração do Frei Wesley Silva Rosa, diretor do centro. A exposição artística conta com 20 obras abertas para o público até a próxima sexta-feira, dia 1, gratuitamente. O evento faz parte dos festejos da Semana Agostiniana.

A exposição será realizada no Centro Social Santo Agostinho, localizado no anexo da Paróquia de Queluz, na avenida Cipriano Santos, nº 265, no bairro de Canudos. O espaço agrega aproximadamente 500 pessoas por mês em atividades como atendimento médico, lazer, assistência social, e atividades esportivas.

“Nós somos o Centro Social Santo Agostinho e as obras tem esse carácter bem devocional, bem mariano do povo de Belém. Acho que diz muito para nós enquanto devoção, e enquanto dimensão artística, para pararmos um pouco e pensarmos sobre nós. Parar um pouco sobre a correria do dia-a-dia para refletir sobre tudo isso com a dimensão da arte e do belo como um todo”, destacou o coordenador do Centro Social, Frei Wesley Rosa.

A abertura da exposição contou com apresentação da Dança do Tacacá por 12 idosos do Grupo Parafolclórico da Sejel, coordenador pelo professor de educação física Reginaldo Santos, que também foi o responsável pelo convite à Rose Maiorana e Tarso Sarraf. “O que a gente queria era mostrar esse trabalho para as pessoas da comunidade, que fazem parte do projeto do Centro. Eu já ouvi alguns comentários ‘nossa muito bonito’. É o Círio de Nazaré trazendo aqui para a Igreja essa beleza. A gente fica muito feliz de ter trazido essas pessoas com essa proposta de trabalho”, ressaltou.

Um dos presentes na abertura da exposição foi o eletricista Harley Alberto, de 42 anos, morador de Canudos, teve uma surpresa ao se ver em uma das fotos da exposição. Alberto carrega uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré envolta em um manto com luzes. A fotografia foi feita durante a última Trasladação.

“Fiquei muito emocionado ao ver essa obra de arte e eu fazer parte dessa surpreendente exposição. Fiquei muito feliz”, afirmou. Todos os anos Harley participa da Trasladação e do Círio com a imagem da santa para agradecer pela saúde da filha. “Obra linda, linda. Precisa ter mais exposições como essa para mostrar à toda a sociedade esse movimento de fé, essa devoção à Virgem de Nazaré”.

A artista Rose Maiorana, responsável pelas intervenções nas fotos, se emocionou com a exposição e com a recepção da comunidade. “Estou muito emocionada, porque é difícil ter essas exposições. Tem essa carência de ver obras de arte em uma exposição como essa. Quando ele [professor Reginaldo Santos] viu os quadros meus e do Tarso se apaixonou e pediu para a gente vir participar da semana do Centro”, conta.

Ela esteve ainda mais emocionada pela temática da exposição que é o Círio de Nossa Senhora de Nazaré. “O Círio é muito emoção para todo paraense, principalmente para meu pai que amava o Círio. Então, fico muito emocionada. A gente não sabe nem explicar o que significa o Círio aos paraenses”, destacou.

Para o fotógrafo de O Liberal, Tarso Sarraf, cada exposição é única. “Estou muito feliz com o convite. Toda exposição é uma exposição diferente, ainda mais nessa nova fase com a parceria com a artista Rose Maiorana e as intervenções. Ela tem um cuidado muito grande com as imagens. Ela engrandece as obras. Agora já começamos a viver o Círio, vamos respirar de novo o Círio”, falou.

Serviço: Exposição obras religiosas de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Período para visitação: de 29 ao dia 1º de setembro

Horários: 8h às 12h, e das 14h às 18h.

Local: 1º andar do Centro Social Agostiniano

Endereço: anexo da Paróquia de Queluz, localizada na avenida Cipriano Santos, nº 311, bairro de Canudos.