Rose Maiorana é selecionada para exposição “Bandeiras e Cores entre Nós” no Ceará

Obras de artes nas velas das tradicionais jangadas dos pescadores ao vento da orla farão da praia de Guajiru, no município de Trairi (CE), uma das galerias de arte mais singulares e bonitas do Brasil, entre os dias 18 a 20 agosto, com a exposição “Bandeiras e Cores entre Nós”. O evento artístico selecionou 20 artistas, que terão suas obras adaptadas para as velas das jangadas e para painéis instalados na cidade. Uma das artistas selecionadas foi a paraense Rose Maiorana com o quadro “Seringueira”.

“Com muita honra eu adorei ser escolhida, principalmente agora que eu estou começando. Depois de 30 anos, quando consegui desenvolver meus trabalhos, tenho um acervo muito grande, mas nunca tinha feito tantas exposições como estou fazendo agora. Ter minha obra nos painéis e nas jangadas de Guajiru é uma coisa maravilhosa para mim”, destacou a artista. Rose Maiorana também é diretora comercial e acionista do Grupo O Liberal, afiliado da Rede Globo. Ela também é apresentadora do programa Lib Art, onde conversa e valoriza os artistas e a arte.

Rose Maiorana tem se destacado com várias exposições coletivas e individuais. (Cristino Martins/ O Liberal)

A obra "Seringueira" é um quadro de acrílica sobre tela de 100x80cm. Ela retrata uma das árvores mais tradicionais da floresta Amazônica, intrinsecamente ligada à história da região, já que foi a principal matéria-prima da borracha e do enriquecimento de Belém e Manaus no século XIX com a Belle Époque.

A árvore também está ligada à história da própria artista Rose Maiorana. “Eu me lembro quando era criança em Mosqueiro, com minha família, onde tinha uma seringueira e a gente ficava em casa com uma faquinha tirando látex para fazer borracha. E, hoje em dia, a gente quase não encontra mais seringueira, uma das árvores bonitas para mim”, relembra Rose.

Obra "Seringueira" foi feita em acrílica sobre tela de 100x80cm. (Tarso Sarraf / O Liberal)

A obra surgiu quando a artista preparava a exposição “Amazônia Líquida” para São Paulo. “Seringueira” pretende também refletir sobre a necessidade de preservação da floresta Amazônica. “Eu gostaria que as pessoas conhecessem mais nossa região por essa obra. Pela seringueira ser uma matéria-prima, uma árvore linda e maravilhosa, que parem de matá-las”, enfatizou.

A mostra ao ar livre tem início no dia 18 de agosto, em Trairi, na Praia de Guajiru, no Ceará, e finalizará ao anoitecer do dia 20 de agosto. A iniciativa é da Plataforma Arte2, representada pelas curadoras Ana Arcioni e Angela de Oliveira, em parceria com a empresária Adriana Pompeu, com o intuito de provocar os sentidos. “Uma conexão com a natureza, nossas histórias, nossa gente, nossos costumes. Através da sensibilidade dos artistas que se mobilizaram transmitindo seu recado ao Brasil e ao mundo”, explica Ana Arcioni.

Já estiveram presentes no projeto mais de 100 artistas, residentes em diferentes regiões do país e no exterior e em momentos singulares. Nesta edição, o tema escolhido foi “Caminhos Entrelaçados: conexão com a natureza” caracterizado como um ponto de encontro com diferentes expressões artísticas para refletir elementos da natureza e os povos originários, em um entrelace de uma experiência visual única para pensar sobre o nosso entorno e nossos valores, através das cores, formatos e técnicas.

“O projeto ‘Bandeiras e Cores Entre Nós’ envolve, pela primeira vez, uma cidade litorânea do nordeste do país e sua comunidade, alçando novos patamares, ganhando também os céus com pipas multicoloridas, que serão criadas e confeccionadas pelas crianças da comunidade, uma feira de artesanato local que acontecerá paralela à exposição, os mares, com os trabalhos selecionados e impressos em velas de jangadas em tamanho real, que serão içadas em um verdadeiro ‘desfile’ de arte ao mar com artes nas velas das jangadas dos pescadores da vila de Guajiru e os grandes painéis de lona, que estarão distribuídos pela praça, ocupando todo o vilarejo local”, completa Ana.