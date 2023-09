‘Amazônia Líquida’ encerra exposição neste sábado, 16; saiba como visitar

A exposição "Amazônia Líquida" da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf encerra neste sábado, 16. O público pode apreciar as 80 obras pintadas com base em fotos que retratam a Amazônia e a relação da população com as águas, na Galeria do Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), localizado na travessa Padre Eutíquio, das 14h às 18h, com entrada gratuita.

A exposição, que iniciou no dia 10 de agosto, está encerrando a temporada com avaliações positivas, diz a analista artístico cultural do CCBEU, Ana Laura Figueiró, também artista visual pela Universidade Federal do Pará (UFPA) e especialista em Arte Educação: cultura brasileira e linguagens artísticas contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).

"Ao longo deste período de exposição recebemos muitos visitantes, entre eles pessoas que vieram de municípios distantes e com o apoio da Embaixada Americana recebemos muitos alunos de escolas Públicas. Podemos dizer que a fala em comum é que a exposição é um encanto aos olhos por suas obras com diferentes técnicas, ao mesmo tempo que insere aquele pensamento da preservação, proteção para com a Amazônia", disse Ana Laura.

A curadora acredita que a exposição cumpre seu papel e se soma ao debate ambiental, que se reforça com as programações que antecedem a COP 30. "Receber a exposição Amazônia Líquida, colocar a Amazônia em pauta, ainda mais se tratando do contexto em que Belém foi escolhida para ser a sede da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP 30) o que faz com o que o público possa ver, conhecer e valorizar a Amazônia através das Artes da Exposição de Rose Maiorana e Tarso Sarraf", pontuou.

Ana Laura disse ainda que o público paraense está convidado a prestigiar os últimos dias reforçou a importância de valorizar as produções locais. "Por ser uma exposição com artistas locais foram realizados momentos em que os artistas conversaram com o público que visitava a Exposição, uma delas foi com os alunos da Escola Santa Maria de Belém no Alumni Day. O bate-papo foi tão bom que os alunos não queriam mais ir embora da Galeria", relembrou.

"A Exposição ficará até o dia 16/09 de segunda a sexta de 14h30 às 18h. Poder prestigiar uma exposição que vem de uma colaboração entre artistas de diferentes linguagens técnicas (Pintura e Fotografia) e que tem a Amazônia como foco", finalizou.

A artista plástica e empresária, Rose Maiorana, explicou os sentimentos ao pintar a "Amazônia Líquida" e agradeceu a parceria com o fotógrafo Tarso Sarraf. "Minhas obras sempre refletem as representações e sentimentos do nosso cotidiano, cheio de belezas e contradições sociais. Esse trabalho, em parceria com o Tarso Sarraf, propõe expandir a reflexão sobre a fragilidade da nossa Amazônia Paraense, que exige iniciativas de proteção e desenvolvimento socioeconômico", esclareceu.

Rose também destacou a importância de expor em Belém do Pará, após a temporada de São Paulo. "A exposição Amazônia Líquida tem um sentimento especial para mim, pois ela já estreou em âmbito nacional ao ser lançada em São Paulo, em maio deste ano. Uma oportunidade de mostrar para o Brasil meu pensamento crítico e artístico da nossa Amazônia. E agora, em Belém, tem valor ainda maior por ser o reconhecimento de minha arte na minha própria terra", concluiu.

Tarso Sarraf, que é coordenador de audiovisual do Grupo Liberal, diz que está muito feliz pelo resultado da exposição. “Muitas pessoas passaram pela exposição. Estamos aqui no coração da Amazônia e é importante mostrar a arte da Amazônia, até porque nós somos daqui, a gente vê, sente, no nosso dia a dia”.

Sarraf afirma que agora, o mundo está olhando para a Amazônia, e esse é o momento para ajudar a região. “Acho fundamental o que estamos fazendo aqui, já estamos mostrando um pouco sobre a arte e a Amazônia Líquida está aí para isso”, encerrou.

Serviço

“Amazônia Líquida”, exposição conjunta da artista plástica Rose Maiorana com intervenções em fotografias de Tarso Sarraf

Visitação: de segunda até dia 16 de setembro

Horário: 14h às 18h;

Local: Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), no bairro de Batista Campos;

Entrada gratuita.