Rose Maiorana e Tarso Sarraf levam ‘Amazônia Líquida’ em exposição itinerante para o TRT – 8

A exposição "Amazônia Líquida" está prestes a iniciar uma nova fase de exibição, pela segunda vez em Belém. A mostra, que reúne os talentos da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, promete levar os visitantes a uma reflexão sobre a riqueza e a vulnerabilidade da Amazônia, além de alertar sobre a importância da preservação ambiental, das águas que banham a região. Cerca de 30 obras, baseadas nas fotografias de Tarso, combinadas com as intervenções de Rose, serão exibidas a partir de quarta-feira (8), até o dia 7 de dezembro, no Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8), no bairro do Umarizal. A abertura oficial ocorre às 10h, mas as visitações poderão ser feitas de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h. A entrada é gratuita.

Em maio deste ano, a mostra teve sua estreia nacional em uma galeria de São Paulo, onde recebeu elogios do público. No mês de outubro, ela passou pela galeria do Museu de Artes Brasil-Estados Unidos (Mabeu), do Centro Cultural Brasil-Estados Unidos (CCBEU), e agora segue como uma exposição itinerante.

Inspirados pelo conceito de "modernidade líquida" criado pelo filósofo Zygmunt Bauman, os artistas convidam o público a mergulhar no bioma amazônico marajoara e em suas complexidades, abordando por meio das obras diversidade cultural, de sabores, povos, olhares e crenças.

Segundo Rose Maiorana, desta vez, os visitantes irão complementar uma nova faceta do projeto, onde a artista plástica teve mais liberdade criativa para modificar elementos da fotos. “Acrescentei componentes da minha imaginação, algo que não aconteceu nas intervenções anteriores. Antes, era apenas a pintura por cima das fotos de forma fiel, sem alterar nada. Agora, o público poderá conferir um pouco mais da minha criatividade, sempre preservando a essência do registro”, complementou.

Rose revelou que tem trabalhando nesse projeto há meses, que não parou de produzir desde que lançou a exposição nacionalmente, na capital paulista. Ela afirmou que está explorando mais sua criatividade e coragem para expor seu viés artístico e autêntico.

“As fotografias de Tarso são inspiradoras para a minha arte, uma vez que sou apaixonada pela natureza e acredito que a Amazônia merece destaque”, acrescentou a artista plástica.

O convite para a exposição surgiu do presidente do TRT, Marcus Lousada, que viu o potencial da exposição em seu espaço. “Nosso espaço cultural já divulgou o trabalho e arte de vários matizes. O convite feito para a Rose surgiu em uma reunião de trabalho com o Grupo Liberal e de forma espontânea, depois que ela mostrou algumas fotografias do acervo dela, o que foi suficiente para, de imediato, fazermos o convite”, explicou Lousada sobre a relevância do projeto, acrescentando que o evento também possibilita que o público em geral conheça um pouco mais da própria instituição.

A artista plástica disse ter ficado lisonjeada com o convite, pois entende a importância de olhar para a Amazônia e se envolver com ela. “Só assim a defesa desse bioma tão importante se fortalece”, declarou Rose.

Serão 30 dias de exposição no TRT-8, proporcionando ao público a oportunidade de apreciar o trabalho desses talentosos artistas e refletir sobre a riqueza da Amazônia.

Sérgio Oliveira, o curador das obras, ressalta a importância da exposição e sua continuidade, que tem planos de poder levar para outros Estados brasileiros.

“Falar da Amazônia nunca sai de moda. Para mim, é sempre muito importante, principalmente com a aproximação da COP 30”, destacou.

SERVIÇO

Exposição “Amazônia Líquida”

Mostra de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Abertura: 8 de novembro;

Horário: às 10h;

Visitações podem ser feitas de segunda a sexta-feira, de 8h às 15h;

Local: Espaço Cultural do Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT - 8);

Entrada gratuita.