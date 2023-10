Obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf são expostas na Espanha e Portugal

A beleza da Amazônia presentes nas obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf estarão na exposição coletiva Pop Up Art100, que passará por Barcelona, na Espanha, de 1 a 8 de dezembro, e Cascais, em Portugal, entre os dias 10 a 16 de dezembro. A exposição contará com 45 artistas da galeria de arte contemporânea Art100, de Porto Alegre (RS). Já em Porto Alegre, algumas obras da “Amazônia Líquida” também estarão na Galeria Art100, Rua Cristóvão Colombo nº 100, em Porto Alegre, de dezembro até março do próximo ano.

“Levamos ao público a beleza e a realidade da Amazônia através da combinação de fotografia e pintura, que resulta nas obras de intervenção que apresentamos em nossa Exposição Amazônia Líquida”, afirma Rose Maiorana. “Nossa intenção é chamar a atenção para o cotidiano, o dia a dia fora da cidade, nos rios e matas que fluem nossa cultura e que, geralmente, não são conhecidos pelo público de fora”, destaca.

A mostra é composta por obras que tem como base as fotografias de Tarso Sarraf, mostrando a relação da população amazônica com as águas que banham a região, e intervenções coloridas pintadas por Rose Maiorana. A artista espera que os visitantes das exposições conheçam um pouco mais da região amazônica. “Esperamos transmitir ao público nossa preocupação e a importância da região Amazônica não só para nós, como para o mundo. Nossa troca visa apresentar nossa região”, declara Rose.

A escolha das obras que serão expostas na Europa e em Porto Alegre foi pensada para atiçar o público. “O processo de escolha se deu através da nossa necessidade de levar esse cotidiano amazônida para outros locais, com a rica fauna e flora como pano de fundo. Escolhemos o que atiçará curiosidade e despertará diversos sentimentos”, assegura Rose.

A galeria reúne artistas de todas as regiões do Brasil com diferentes trabalhos. Segundo a curadora da Art100, Angela Oliveira, considera muito importante a participação de Rose e Tarso com seu olhar particular sobre a Amazônia. Angela, que tem mais de 50 exposições no estrangeiro, avalia que há um interesse crescente sobre as questões da Amazônia, o que atrai também muitos olhares para as obras da região.

“Barcelona gostam muito da nossa arte brasileira, a Amazônia na Europa tem um peso muito grande. Eu mesmo assisti manifestações pró-Amazônia com milhares de adolescentes nas ruas de Barcelona. Eles têm um cuidado muito significativo com a Amazônia. E, em Cascais, que é uma vila de Lisboa, e o quarto balneário mais sofisticado da Europa, o povo português tem a consciência ambiental para o Brasil”, detalha.

As obras em Porto Alegre também serão uma oportunidade para o sul conhecer a produção amazônida. “Essa troca ao levar um material do norte do Brasil para o sul, e levar elementos da Amazônia com a categoria do trabalho da Rose e do Tarso, para uma cidade como Porto Alegre, em que existe uma distância física e cultura dos dois estados, é muito interessante”, confirma.

Serviço: Exposição coletiva Pop Up Art100

45 artistas da galeria de arte com participação de Rose Maiorana e Tarso Sarraf

Barcelona, Espanha, de 1 a 8 de dezembro, na Dante Alighieri, nº 157

Cascais, em Portugal, dias 10 a 16 de dezembro, Largo dos Combatentes de Ultramar 113Art

Obras de “Amazônia Líquida” em Porto Alegre (RS), galeria Art100, localizada na Rua Cristóvão Colombo nº 100.