Artista plástica Rose Maiorana e Tarso Sarraf levam “Amazônia Líquida” para exposição em Búzios

A artista plástica Rose Maiorana participa da exposição “Novos Mares, Novas Cores”, que reunirá mais de 25 artistas de diferentes regiões do Brasil na Galeria N1, localizada no centro de Búzios, no Rio de Janeiro. Com a vernissage marcada para a próxima quinta-feira, 22, às 19h30, a mostra permanecerá aberta ao público de 23 de fevereiro a 22 de março.

VEJA MAIS

Para a exposição coletiva, foi escolhida uma tela da artista plástica paraense que fez parte de sua exposição em conjunto com o fotógrafo Tarso Sarraf, o “Amazônia Líquida”. De acordo com Angela de Oliveira, curadora da mostra e CEO da Art 100 Gallery, a obra foi selecionada pela perspectiva única sobre a Amazônia, mostrando a navegação fluvial da região.

“A Rose me passa muito essa questão da liberdade, esse colorido intenso que ela usa em suas obras. Esse projeto, dela e do Sarraf, que fala sobre a Amazônia tem uma importância imensa para todos nós brasileiros. Ele está crescendo dia após dia, evidenciando e ganhando admirador mundo à fora, porque retrata uma maneira singular através dos olhos do Tarso e da Rose, não poderiam ser olhares melhores, de quem convive o dia-a-dia de Belém”, afirmou a curadora.

Rose Maiorana e Tarso Sarraf (Walda Marques)

Angela também ressaltou a relevância da presença de Rose Maiorana no evento, sendo pelo segundo ano consecutivo madrinha do projeto. A curadora da exposição ressaltou o compromisso e a dedicação que a artista plástica tem aos ideais, bem como evolução constante como empreendedora e artista.

“Eu acompanho ela e sempre estou me admirando da produção dela, a Rose sempre me surpreende e, por essa razão, tenho a arte como algo motivacional. Ela nos motiva quanto artista e dissemina a arte para as pessoas que consomem o nosso trabalho”, complementou Angela de Oliveira.

Além de destacar o talento de Rose e Sarraf, a exposição “Novos Mares, Novas Cores” é, como pontuou a curadora do projeto, uma oportunidade para o público conhecer e apreciar a diversidade artística do Brasil, com vários artistas de diferentes regiões brasileiras, que estão participando do evento.

Questionada sobre o nome da exposição, Angela de Oliveira informou que o atual projeto retoma o projeto anterior chamado “Mares, Cores e Estrelas Guia”, realizado dez anos atrás na Eslovênia, na Europa Central, refletindo sobre um olhar da artista plástica, que busca conectar artistas de diferentes partes do país e levar arte para diversas partes do mundo.

“Este ano, estou repetindo a exposição, aliás, é a minha sétima exposição nessa galeria, já fiz uma primeira exposição há muito anos com o mesmo espaço e acho Búzios um lugar maravilhoso, a receptividade do público é incrível e a localização da galeria privilegiada”, declarou a curadora e CEO.

As obras de Rose Maiorana e Tarso Sarraf não se limitarão apenas a Búzios. Elas serão levadas para diversas cidades ao redor do mundo, incluindo Paris, Luxemburgo, Lion, Berlim, Mônaco, Cascais, Olinda e Gramado, ampliando assim o alcance e o impacto do projeto "Amazônia Líquida".

Angela de Oliveira, curadora da mostra e CEO da Art 100 Gallery (Divulgação)

Exposição anterior

Em fevereiro do ano passado, Rose Maiorana participou da exposição “Bandeiras e Cores entre Nós”, que reuniu mais de 80 artistas em diferentes regiões do país do exterior. Após passar por São Paulo, Vaduz e Bruxelas, a mostra de arte chegou à Búzios, no Rio, também na Galeria N1.

Para ela, a artista plástica paraense levou duas telas que fizeram parte de sua exposição “Aflorar”. A mostra foi assinada pela curadora Angela de Oliveira, com a galerista, fotógrafa e curadora Ana Arcioni, natural da Bélgica.