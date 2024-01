Exposição ‘Mulheres que Transformam’, com Rose Maiorana, vai entrar em cartaz em São Paulo

Na última semana, a Art A3 Gallery, em São Paulo, anunciou a sua nova exposição “Mulheres que Tranformam”. O evento reúne mulheres de vários lugares do Brasil e será realizado no Shopping Center Parque da Cidade, entre os dias 24 de fevereiro e 24 de março. Rose Maiorana, artista plástica paraense, foi uma das selecionadas para fazer parte da exposição.

Com uma diversidade de artistas mulheres, de diferentes locais do Brasil, a exposição celebra o talento e a força feminina. Serão exibidas obras de várias áreas, como pintura, escultura e fotografia. De acordo com Rosita Cavenaghi, curadora da exposição, essa é uma forma de homenagear e celebrar o impacto significativo das mulheres notáveis em múltiplos campos da arte.

Rose Maiorana, artista plástica paraense, fará parte da exposição “Mulheres que Transformam” e também já participou do Amazônia Fashion Week (2022) e da exposição “Bandeiras e Cores Entre Nós”, em Búzios (a convite da artista e curadora Ângela Oliveira). Além da sua exposição “Amazônia Líquida”, ao lado do fotógrafo Tarso Sarraf, e também na “Exposição Em Cores”, durante a COP 28, em Dubai.

Em suas obras, a artista nortista faz uma imersão em um universo de cores e formas que transbordam vida e movimento. Seu trabalho é um reflexo da sua personalidade, livre e observadora, capaz de capturar a essência da natureza e transformá-la em arte. Além de também destacar a natureza e a vida do Norte do Brasil.

Segundo Rosita Cavenaghi, responsável pela galeria, a nova exposição “Mulheres que Transformam” é uma homenagem às mulheres que transformam suas próprias vidas e daqueles que estão ao seu redor, mostrando força, resiliência e realização. É uma forma de inspirar outras mulheres também.“Na seleção procurei por artistas que superam desafios, realizando suas conquistas significativas em defesa de causas importantes, empreendedorismo e contribuições inovadoras”, explica.

“Em geral, escolher artistas para a galeria envolve um processo cuidadoso e detalhado. Essa é uma forma de garantir que as obras expostas apresentem uma visão e qualidade exigida pela galeria. Normalmente visito exposições de arte, feiras e estúdios para conhecer melhor o trabalho do artista”, acrescenta.

A Galeria dispõe de uma variedade de trabalhos artísticos como pinturas, esculturas, gravuras, objetos-Arte e tudo que agregue decorativamente o seu ambiente (Foto: Divulgação)

Localizada no Shopping Center Parque da Cidade, a Art A3 Gallery proporciona aos artistas oportunidades de serem reconhecidos no mundo da arte. De acordo com Rosita, a arquiteta sonhava há anos em ter seu próprio espaço. “Tudo começou quando a galeria de arte em que eu trabalhava fechou. A partir desse momento enxerguei como uma oportunidade de abrir o meu próprio espaço”, compartilha.

“Procuro sempre fazer exposições coletivas dando oportunidade a vários artistas participarem. As exposições internacionais, em Nova York, Paris, Itália e Miami, são projetos individuais mas que também são apresentados aos artistas para divulgação de sua arte fora do Brasil”, conclui.

A Galeria dispõe de uma variedade de trabalhos artísticos como pinturas, esculturas, gravuras, objetos-Arte e tudo que agregue decorativamente o seu ambiente.O seu acervo reúne artistas conceituados no mercado de Arte, mas também sempre atenta aos novos talentos.