Conexão Mercado: arte de Rose Maiorana, Wella Day e novo empreendimento imobiliário

Arte por toda parte

A arte de Rose Maiorana mais uma vez atravessou as fronteiras do estado e chegou em exposições em Porto Alegre, Búzios e São Paulo. A artista contou que, em breve, vai expor também em Cascais, em Portugal.

Wella Day em Ananindeua

Equipe do G2BeautyHair (Diculgação)

No próximo sábado, dia 24/02, o salão G2BeautyHair, em Ananindeua (PA), fará mais uma edição do Wella Day, que oferece para as clientes tratamentos de hidratação capilar da Wella cobrando apenas a escova. Na ocasião, também terá um consultor Wella para orientações de linhas home care e cronogramas capilares, além de um soft open de drinks e foods. A equipe já está ansiosa para receber os clientes!

Transformando olhares

Silvio Gomes e Maria Paula Anjos (Divulgação)

A Ótica Moderna, localizada na Alcindo Cacela, é a mais nova parceira do Grupo Liberal e está fazendo o maior sucesso com as melhores lentes e armações da cidade. Na foto, o executivo de vendas do grupo Silvio Gomes com a proprietária da Ótica, Maria Paula Anjos.

Lançamento Atan Engenharia

Ananindeua tem se mostrado um local forte para o crescimento no número de empreendimentos imobiliários. Com essa visão, a Atan Engenharia lançou o Residencial Bom Jardim que está sendo um sucesso de vendas.

Com um dos maiores metros quadrados do Minha Casa, Minha Vida, conta com apartamentos de dois quartos, sacada e área de lazer integrada.

A melhor experiência imobiliária no bairro da Águas Lindas e um novo jeito de morar em Ananindeua.