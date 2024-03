Exposição 'Amazônia Líquida' inicia temporada no Shopping Castanheira

A parceria entre a artista plástica Rose Maiorana e o fotógrafo Tarso Sarraf terá um novo capítulo a partir da próxima terça-feira, 05. O público interessado em artes visuais poderá conferir mais uma edição da Exposição "Amazônia Líquida”. Dessa vez, quem recebe a mostra é o Castanheira Shopping que deseja mostrar os vieses marajoara e amazônico dos artistas para o público de Belém e da Região Metropolitana.A exposição tem apoio cultural da Porte Engenharia, Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), Castanheira Shopping e Grupo Liberal.

Em processo de aperfeiçoamento constante, os artistas apresentam uma exposição que “revela e pinta uma amazônia líquida escassa e frágil de iniciativas de preservação e desenvolvimento socioambiental, mas que tem beleza para além das vulnerabilidades”, afirma a organização do evento. As obras destacam a paisagem amazônica e o cotidiano de comunidades ribeirinhas marajoaras.

Para Rose Maiorana, o convite do shopping foi recebido por ela como um presente. “Recebi o convite do amigo João Rodrigues e fiquei muito feliz por saber que o público que circula pelo Castanheira Shopping, que é o da chamada Grande Belém, envolvendo ali Belém e região metropolitana, vai poder conferir mais uma edição dessa exposição que já atravessou as fronteiras do nosso Pará e está fazendo muito sucesso pelo Brasil, graças a Deus. É a Amazônia e nosso Marajó recebendo o protagonismo que merecem”, celebra a artista.

Tarso Sarraf destaca a felicidade de ter a exposição novamente disponível ao público de Belém. “Como os olhos estão voltados para a Amazônia e a maioria das obras utilizadas são de imagens do Marajó, as pessoas se interessam pelo mundo que estamos mostrando, que traz, sim, as precariedades e dificuldades da vida dos ribeirinhos, mas também a riqueza cultural, a exuberância da natureza. Nós temos propriedade para falar de Amazônia porque nós estamos na Amazônia. Estou muito feliz de podermos mostrar mais uma vez esse trabalho”, destaca.

Fotógrafo Tarso Sarraf e artista plástica Rose Maiorana (Foto: Fábio Pina)



A mostra é composta por 30 obras que, segundo o curador da exposição Sérgio Oliveira, seguem a mesma essência de todas as edições anteriores. “A edição traz obras que já circularam em outras edições e que terá a oportunidade agora de chegar em um novo público. Quem ganha com isso é a arte” comemora Sérgio Oliveira.



A gerente de marketing do Castanheira, Siane Menezes, explica o aspecto estratégico e geográfico da chegada da exposição ao shopping. “A mostra ‘Amazônia Líquida’ fala muito sobre nossa cultura, costumes e traz nosso DNA pelo olhar de uma artista plural e criativa como Rose Maiorana. Para o Castanheira Shopping é importante falar sobre a representatividade feminina nas artes, especialmente em um mês dedicado a elas. Sem contar que, geograficamente, o Castanheira Shopping está localizado na região metropolitana de Belém, estrategicamente situado na entrada e saída da capital pela rodovia BR-316. A região que abriga o shopping é carente de programações de cunho cultural e exposições como esta, então é uma oportunidade de encontro com a arte”, diz a gerente.



João Augusto Rodrigues, executivo do Grupo Líder e parceiro da exposição, também declara a alegria de fazer parte do projeto. “Exposições nesse formato, geralmente estão à disposição do público em galerias e museus, dificilmente em um shopping center. ‘Amazônia Líquida’, busca aproximar as pessoas da cultura e para isso trabalhamos para que o maior número delas tenha acesso a essa experiência, transmitida de forma leve, mas efetivamente educativa”, afirma.

João Augusto Rodrigues, executivo do Grupo Líder e parceiro da exposição (Foto: O Liberal)