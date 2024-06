Galeria Rose Maiorana expressa a paixão da artista pela vida em forma de peças

A Galeria de Arte Rose Maiorana é um espaço recém-inaugurado em Belém para agregar profissionais e apreciadores de expressões artísticas. Localizado na Travessa Perebebuí, no bairro do Marco, o local representa um marco na vida da artista plástica e se torna um novo point de lazer e cultura na capital paraense.

Rose Maiorana explica que o propósito da Galeria é ser um espaço onde a arte, em suas várias formas, é protagonista.

Canecas, itens de papelaria, como cadernos e cartões-postais, ecobag e outros produtos podem ser encontrados na Galeria de Arte Rose Maiorana (Carmem Helena/O Liberal)

“É um espaço multicultural e que, por meio dele, o público pode conhecer o meu trabalho e também o trabalho de outros artistas, pois receberemos exposições individuais e coletivas, justamente para que saibam que a Galeria foi feita também pensando em ser mais uma opção de espaço para eles” – Rose Maiorana, artista plástica.

No espaço, também serão realizados momentos de conversa sobre arte, lançamentos de livros, oficinas, entre outros eventos que fortaleçam o segmento.

Rose Maiorana ressalta que a Galeria tem a intenção de agregar artistas, amantes de arte e público para valorizar e difundir o segmento no Estado (Carmem Helena/ O Liberal)

Arte em diversas formas

Os visitantes da Galeria Rose Maiorana podem conferir, além de exposições, a expressão da arte em diversos produtos disponíveis para venda, como ecobags, canecas, cadernos, cartões-postais, tênis personalizados e até mesmo uma linha de semijoias diferenciadas e repletas de personalidade, fruto de uma parceria com um artista de São Paulo.

Os produtos, alguns feitos de trabalho manual, são ótimas opções de lembrança ou para presentear, além de valorizar a arte.

Semijoias robustas e cheias de personalidades estão entre os produtos disponíveis na Galeria Rose Maiorana (André Oliveira/ O Liberal)

"Profundo"

Em exposição na Galeria até o dia 17 de junho, a mostra “Profundo”, assinada por Rose Maiorana, apresenta a alma da artista diante da sua jornada de vida, transcendendo a sua essência e captando suas emoções nas telas pintadas. A mostra parte da ideia de reunir obras não a partir de uma cronologia, mas de um “desbravamento de si mesma diante dos desafios impostos pela vida”, afirma a artista. Nas peças, a “arte derrama figurações profundas e misturadas de mulher, filha, mãe, irmã, avó e amante da arte”. A exposição "Profundo" tem apoio cultural da Porte Engenharia e do Grupo Liberal.

Ainda este mês deve ser lançada uma grade de programações. A Galeria Rose Maiorana também avança no planejamento do calendário do segundo semestre e promete novidades para 2025, já prevendo alguns eventos envolvendo a COP 30.

Serviço:

Galeria Rose Maiorana

Horários: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h

Endereço: Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém

Entrada gratuita.