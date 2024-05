Artistas paraenses prestigiam a Galeria Rose Maiorana

No dia 16 de maio, a artista plástica e diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, inaugurou a sua galeria de arte, no bairro do Marco, em Belém. No evento, também foi realizado o lançamento da exposição "Profundo", composta por obras da própria artista. A inauguração do espaço contou com a presença de familiares, amigos, artistas e personalidades que apoiam a arte, marcando o início de um novo ciclo para a artista e para o cenário cultural da capital paraense.

A fotógrafa Walda Marques esteve presente na noite de inauguração da Galeria de Arte Rose Maiorana e ressalta a importância de criar na cidade espaços voltados para a arte. “É necessário ter espaços de arte em Belém e a Galeria ficou muito legal. Me chamou atenção pelo espaço e pela maneira como é possível arrumá-lo. É uma galeria que oferece possibilidades de trabalhar tudo o que você precisa para mostrar a sua obra. Além disso, eu adorei a exposição ‘Profundo’, da Rose. Ela está sempre surpreendendo com um trabalho coloridíssimo e leve”, comenta.

A fotógrafa Walda Marques fala sobre a admiração que tem pelo trabalho de Rose Maiorana. Na foto, Rose e Walda. (Carmem Helena/O Liberal)

É válido destacar que a Galeria não se limitará apenas às exposições artísticas. O espaço também irá servir como ponto de encontro para debates e acolhimento de diversas vertentes da arte.

Para o fotógrafo Guy Benchimol de Veloso, o local se destaca pelo cuidado com os detalhes como, por exemplo, a iluminação especial para as exposições. “É um espaço expositivo amplo e bem planejado, podendo também ser usado como local para ações educativas”, acrescenta.

Exposição “Profundo”

Em exposição na Galeria Rose Maiorana, a mostra “Profundo” reflete a essência da artista plástica Rose Maiorana e sua jornada de vida. De acordo com o texto de apresentação da exposição, “Profundo” é o ponto em que consegue trazer à superfície de sua consciência superações e pensamentos de um tempo de vida submerso, sensações transmutadas de uma realidade sentida. É, também, o fôlego tomado ao voltar de um mergulho em sua própria natureza humana.

Exposição “Profundo” retrata a alma da artista Rose Maiorana diante de sua trajetória (Carmem Helena/O Liberal)

As visitas à exposição podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h. A Galeria está localizada na Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém. A entrada é gratuita. A exposição segue até o dia 17 de junho e tem o apoio cultural da Porte Engenharia e do Grupo Liberal.

Aurélio Oliveira, responsável por assinar a comunicação visual da Galeria de Arte Rose Maiorana, explica que a inspiração da mostra foi a própria artista, com sua história e sentimentos.

“O vermelho está presente nos elementos e simboliza sua paixão pela vida e a arte, onde ambas se misturam de maneira alucinante. O uso da iconografia de uma boca carnuda e vermelha semiaberta, extraída de sua própria obra, reforça seus desejos, aflições e ímpeto para falar e contar o que essa mulher sente”, pontua.

Serviço:

Galeria Rose Maiorana

Exposição Profundo

Data: até 17 de junho

Horários: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h, e aos sábados, das 9h às 12h

Local: Travessa Perebebuí, 2195, no bairro do Marco, em Belém.