Obras de Tarso Sarraf e Rose Maiorana ganham o mundo em diferentes cidades; saiba quais

A exposição Amazônia Líquida, que encerrou temporada no Shopping Castanheira, em Belém, no último domingo, 14, não é o único meio pelo qual o público de artes visuais pode entrar em contato com as obras da artista plástica Rose Maiorana e do fotógrafo Tarso Sarraf, que atualmente exibem trabalhos feitos em parceria. Por meio das galerias Arte 2 e Art 100, obras dos dois já foram expostas em locais como Búzios, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Bruxelas, Cascais e Barcelona. A produtora cultural e também artista plástica Angela de Oliveira, que tem trabalhado com os artistas, conta sobre os próximos projetos de circulação.

“Conheci primeiramente através das redes sociais a obra da Rose Maiorana. O que me chamou a atenção foi o colorido e pela espontaneidade de seus traços. Depois, a conhecendo pessoalmente, entendi que toda sua narrativa artística é coerente com a pessoa que ela é. Seu fazer artístico é tratado por ela com muita atenção e dedicação, mesmo tendo que conciliar a mulher empresária de sucesso com suas demandas familiares e sociais. Digamos que Rose sabe fazer uso do tempo e isso também é uma arte e tanto”, elogia.

O projeto Amazônia Líquida, para Angela, traz um novo olhar sobre a região a partir também do talento de Tarso Sarraf. “É uma abordagem profunda, sensível, poética e ao mesmo tempo de extrema qualidade técnica unindo as fotografias de Tarso Sarraf e a intervenção primorosa da Rose Maiorana. Mesmo as cenas que poderiam despertar ao observador uma certa reflexão sobre a condição de vida precária na região marajoara exalam uma beleza e uma alegria de viver impares”, explica.

A produtora informa que a Amazônia Liquida, através da Arte 2, da própria Angela e Ana Arcioni, e da Art 100 (também de Angela de Oliveira) já percorreu Búzios, São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Bruxelas, Cascais, Barcelona, e, em forma de jangada, Guajiru, praia de Trairi, no Ceará. “No momento está sendo exposta em Barcelona em forma de bandeira e obra e seguirá para a Finlândia, Berlim, Lisboa, Paris, Lyon, Monaco e Luxemburgo no segundo semestre”, adianta Angela.

Rose Maiorana também foi escolhida para ser madrinha do projeto "Mares, rios e CORES", que percorrerá Fortaleza, Olinda, novamente Búzios, Fortaleza e Porto Alegre, além de Belém. “Nos sentimos privilegiados de poder exibir obras desses dois grandes artistas, Rose Maiorana e Tarso Sarraf, de forma permanente na Art 100. “A Art 100 Gallery nasceu em Porto Alegre há 7 meses. A concebi com o intuito de apresentar 100 artistas expoentes de diferentes pontos do país e reunir toda minha experiência de muitos anos na labuta com arte e com artistas em uma galeria diferenciada, e em projetos inovadores, mas sempre focados nas questões humanas sociais e na natureza”, completa a galerista.

Angela de Oliveira é artista plástica e empreendedora cultural natural de Itapetininga, São Paulo. Ela tem em seu currículo mais de 100 exposições realizadas na Europa, Brasil, América do Sul e do Norte.