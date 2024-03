Fotografia paraense é retratada em nova série documental

A série "Olhares do Norte: Pará" está pronta para sua estreia nesta quinta-feira (07). Em treze episódios, o documentário oferece aos espectadores uma imersão nos olhares únicos por trás das câmeras de fotógrafos e fotógrafas que vivem e trabalham no estado do Pará. A produção vai fazer parte da programação da TV Brasil nas noites de quinta-feira, a partir de hoje (07).

Desenvolvida pela produtora Marahu, sob a criação do jornalista Ismael Machado e direção geral de Fernando Segtowick, a série promete proporcionar uma apreciação profunda da fotografia como uma forma de arte e comunicação revolucionária. Em entrevista ao Grupo Liberal, o diretor geral da produção, Fernando Segtowick, fala sobre o processo de fabricação da série e da escolha dos artistas que protagonizam os episódios. “Sempre quis abordar a fotografia, mas sem ser uma coisa especificamente técnica. Essa não é uma série para ensinar as pessoas a fotografar. A gente queria mostrar muito que por trás de um clique, uma foto, existe toda uma trajetória, existe um pensamento, existe uma história de vida de onde essas pessoas vieram”, explica Fernando.

O diretor ainda fala, em detalhes, sobre a idealização desse projeto: “Essa foi uma série que envolveu intensa pesquisa, curadoria, gravação e edição devido à riqueza do material que captamos. Trouxemos fotógrafos que possuem uma relação mais antiga e também os que estão na ativa trazendo novos olhares. Sempre tive uma relação de admiração enorme pelo movimento da fotografia paraense e essa série vem cobrir essa necessidade de divulgar essa arte”, comenta o cineasta.

Cada episódio apresenta a jornada de um fotógrafo ou fotógrafa, proporcionando uma visão íntima do processo artístico da fotografia. Desde os pioneiros até os contemporâneos, os episódios destacam nomes como Miguel Chikaoka, Paula Sampaio, Walda Marques, Octavio Cardoso, Luiz Braga, Eduardo Kalif, Dirceu Maués, Claudia Leão, Nay Jinksss, Guy Veloso, Nailana Thiely, Elza Lima e Tarso Sarraf.

“Como só poderíamos fazer 13 episódios, levamos em consideração alguns aspectos na hora de escolher: geracional, de gênero, de estilos. Então tudo isso foi um processo difícil, mas a gente acredita que já é um bom panorama para essa primeira temporada”, pontuou o diretor sobre a escolha dos fotógrafos que protagonizam a série.

Ao longo dos 3 anos de gravação do registro documental, Fernando destaca que essa produção passou por quatro estados brasileiros, enquanto acompanhavam a rotina dos artistas paraenses e pontua a série como forma de promoção da cultura e da identidade local, especialmente no contexto amazônico e ressalta que a série chega em bom momento, onde a Amazônia está em foco. “Estamos vivendo um tempo em que temos que valorizar duas coisas: a amazônia, a cultura. Acho que, de certa maneira, a gente também fotografa a Amazônia. Nós fomos para lugares muito específicos da Amazônia. Então, a série realmente reflete esses olhares sobre a região e suas múltiplas facetas. A Amazônia é multifacetada, é muito complexa. E a série apresenta diferentes perspectivas de Belém”, concluiu.

Estreia

"Olhares do Norte: Pará" vai ao ar toda quinta-feira, às 23h30, na TV Brasil. A série, composta por treze episódios com duração de aproximadamente 26 minutos, terá reprises aos sábados às 18h, no mesmo canal. O projeto recebeu financiamento da Ancine/FSA/BRDE e conta com o apoio da EBC.