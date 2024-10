Sesc no Pará recebe mais uma edição do Sonora Brasil

O Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso receberá, no final de outubro, mais uma edição do Sonora Brasil. Voltado à valorização, preservação e difusão do patrimônio musical brasileiro, o projeto traz à capital paraense uma série de apresentações e oficinas que revelam a diversidade sonora do país. A agenda tem início dia 21 e segue até 26 de outubro de forma totalmente gratuita e com classificação etária livre. A programação completa está disponível no site do Sesc-PA.

A abertura ocorre na segunda-feira, 21, às 10h, com oficina conduzida por Henrique Albino, um dos destaques da cena musical de Pernambuco. À noite, a partir das 19h, Mãe Beth de Oxum, figura central da música pernambucana, e a cantora Surama apresentam um show potente, acompanhadas por Henrique Albino. Em 22 de outubro, às 19h, será a vez Naieme apresentar a sua musicalidade.

No dia 23, às 17h, Pelé do Manifesto e a MC Nic Dias, dois dos principais nomes da cena jovem do rap paraense, lideram a roda de conversa “Rap e Identidade Amazônica”. Na sequência, às 19h, haverá o show de Mestre Negoativo e Douglas Din, trazendo as batidas de Minas Gerais para o palco.

No dia 24 de outubro, às 19h, ocorrerá o show de Seu Risca e Ana Paula da Silva, representando Santa Catarina. Já no dia 25 de outubro, às 19h, Manoel Cordeiro e Felipe Cordeiro, pai e filho que são referências da música paraense, trazem para o palco do Sesc Ver-o-Peso a fusão de ritmos amazônicos como guitarrada, lambada e carimbó indo até a música eletrônica e pop.

O encerramento da programação ocorre no dia 26 de outubro, com uma roda de conversa às 17h, onde Manoel e Felipe Cordeiro discutem a diversidade da música amazônica, acompanhados por artistas locais e com a mediação da jornalista Luciana Medeiros. Às 19h, o palco é tomado pelos sons de Geraldo Espíndola e Marcelo Loureiro, trazendo o encanto do Mato Grosso do Sul.

Com programação totalmente gratuita, o Sonora Brasil no Sesc Ver-o-Peso promete ser uma ótima experiência para os amantes de música, oferecendo um panorama da cultura brasileira e conectando o público a uma programação com bastante talento e tradição.

Sonora Brasil

A música é uma forma de expressão e comunicação, capaz de despertar sentimentos e emoções. Ela conecta pessoas, territórios, culturas e gerações. É um meio para desenvolver habilidades, preservar conhecimentos e ampliar experiências estéticas e criativas. A partir desta premissa, o Sonora Brasil é um projeto que tem como objetivo desenvolver programações musicais com temáticas relacionadas à cultura brasileira. Ele faz parte da proposta de desenvolvimento das artes, com enfoque na valorização, na preservação e na difusão do patrimônio cultural brasileiro. Em 2024, cinco duplas circularão pelos estados das Regiões Norte e Nordeste e as outras cinco pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, ao todo o projeto passará por 56 cidades realizando um total de 214 apresentações.

Serviço

Sesc no Pará recebe mais uma edição do Sonora Brasil

Período: 21 a 26/10/2024

Classificação Livre

Entrada gratuita

Informações: (91) 3084-0472 (Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso) / (91) 4005-9501 (Fale com o Sesc) / (91) 4005-9587 (Gerência de Comunicação do Sesc no Pará)

E-mail: comunicacao@pa.sesc.com.br

Facebook: Sesc no Pará | Instagram: @sesc_pa | Youtube: Sesc no Pará