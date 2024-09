'Olhares Embalados': mostra expõe registros do fluxo da vida no Sesc Ver-o-Peso

O processo fotográfico, a partir do olhar em sintonia com uma vivência plena e individual de quem parte para fotografar, é o tema da instalação "Olhares Embalados", inaugurada em agosto e que pode ser conferida até 31 de outubro, no Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. A obras foram confeccionadas pelos participantes da vivência realizada pelo fotógrafo e educador Miguel Chikaoka em junho último, como parte das ações do Núcleo de Fotografia do Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso. A visitação, gratuita, aos trabalhos pode ser feita de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

Podem ser conferidas fotografias pinhole, desenhos e pinturas que resultam de um exercício coletivo de observar e aprender com o fluxo (micro e macro) da vida, como um convite para “embalar” o olhar. Os autores dos trabalhos foram motivados a ativar sentidos, fazeres e reflexões inspiradas no estar, aqui e agora, em comunhão com a essência das coisas.

Participam da mostra Erika de Souza Morhy, Gabriela Maria Nascimento Cardoso, Helena Morhy Pamplona, Iza Girard, Kezia Caroline Nery da Silva, Leila Pereira Prado, Leo Carralas Jinkings, Lucas da Silva Negrão, Luiz Antônio Barreto, Milana de Nazaré Valente Ferreira, Moisés Araujo da Silva, Nadia Maria Mota de Borborema, Natalia Matos Rodrigues, Ronney Alano, Silvia Regina João, Suely Nascimento e Yasmim Micaele Soares de Barros.

Em sequência a essa programação, no dia 21 de setembro, das 9h às 13h, no entorno do Sesc Ver-o-Peso, será realizado o evento

“Embalando Olhares: vivências”. Trata-se de uma ação coletiva de ativação do olhar partindo do significado das palavras “essência” e “embalar”. Ela será realizada pelos autores das obras presentes na instalação e mediada pelo fotógrafo

e educador Miguel Chikaoka. O público será convidado a participar desse momento.

Olhar

Miguel Chikaoka destaca que o público confere no espaço do Sesc o resultado da oficina/vivência "Olhar Embalado" que ele ministrou na instituição. Ele conta que os participantes da oficina atuaram na técnica pinhole, câmera obscura, imagem mental, imagem produzida pela câmera obscura, para se fotografar mentalmente, já que permite fazer enquadramento, foco, mas não o registro fotográfico propriamente dito. Trata-se de uma mostra de exercício, de processos e não de resultados.

O título "Olhar Embalado" parte de se adotar o verbo em seus vários significados em uma relação direta ao olhar. No caso, de embalar como ninar, cuidar de alguém; embalar como aprontar algo para se dar para outra pessoa e embalar nos sentido de aumento da velocidade.

"Eu sempre estou pensando em trabalhar o olhar antes e pós fotografia, um olhar e não como algo que se produz a partir da captura de informação, de sinais pelo sistema ótico visual" , diz Chikaoka. Desde o final dos anos 80, ele colocou essa proposta em prática, atentando para outros canais sensoriais do ser humano úteis ao processo fotográfico. Isso torna a fotografia uma experiência específica, única para cada indivíduo, subsidiando seus processos criativo e investigativo. Nesse processo como um todo, a experiência de construir imagens e a relação com a luz como meio natural estrutural da fotografia compõem aprendizados expressos nas obras a serem conferidas pelo público.

SERVIÇO

Olhares Embalados em exposição no Sesc Ver-o-Peso

Visitação: até 31/10/2024

Horário: de segunda a sexta, das 09 às 18h e aos sábados conforme a agenda de funcionamento da unidade

Local: Centro de Cultura e Turismo Sesc Ver-o-Peso (Boulevard Castilhos França, 522/523 - Campina)

Entrada franca