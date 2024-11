Premiação divulga as melhores fotos de cachorros de 2024; confira

O concurso internacional de fotografia Dog Photography Awards divulgou recentemente as melhores fotos de cachorros do ano de 2024. A competição ocorre anualmente e seleciona as melhores imagens de cães em cinco categorias: Retrato, Ação, Estúdio, Cães e Pessoas e Documentário.

A premiação tem como missão celebrar a arte dos fotógrafos de cães, descobrir talentos emergentes e mostrar a extraordinária diversidade e charme dos animais que são protagonistas das imagens, de acordo com declarações dos organizadores à Forbes.

Os vencedores da premiação ganham um troféu e uma quantia de 2.700 dólares (cerca de R$ 15.725 na cotação atual), além da oportunidade de ser entrevistado pela organização do Dog Photography Awards para contar a história por trás das imagens.

Para a edição deste ano, cerca de 60 países inscreveram 1.700 fotos e foram definidos o 1º, 2º e 3º lugar de cada categoria. Os ganhadores e as menções honrosas também estão reunidos na edição de 2024 do livro do concurso.

Confira as fotografias vencedoras abaixo:

Retrato

1° lugar na categoria retrato (Foto: Rhea Nellen/Dog Photography Awards)

Na categoria Retrato, a primeira colocação ficou com uma imagem do cão Kooki jogando frisbee com sua tutora, Rhea Nellen, que não aparece na imagem. “Ela se destacou por seu uso elegante de linhas de liderança e uma composição original e refrescante, atraindo os espectadores diretamente para a postura equilibrada e poderosa do cão”, descreveram os organizadores.

Ação

1° lugar na categoria ação (Foto: Regine Jensen/Dog Photography Awards)

Já em Ação, a imagem de uma cadela veste uma esvoaçante capa vermelha ganhou a categoria. Segundo os juízes, o ambiente surpreendentemente misterioso foi o que garantiu o primeiro lugar à fotógrafa Regine Jensen.

Estúdio

1° lugar na categoria estúdio (Foto: Valeria Barbara Barriera Cassina/Dog Photography Awards)

A imagem de estúdio vencedora foi a de “Metamorfosis Canina”, da fotógrafa argentina Valeria Cassina. Na imagem, um cachorro salsicha é sobreposto por um espelho onde se pode ver, aparentemente, uma coluna humana, dando um efeito de que o animal foi “alongado”.

Cães e Pessoas

1° lugar na categoria cachorros e pessoas (Foto: Jane Thomson/Dog Photography Awards)

Releitura do conto A Princesa e a Ervilha, a obra de Jane Thomson foi a vencedora da categoria Cães e Pessoas. A fotógrafa contou que a imagem foi tirada para um calendário feito para o BC Children’s Hospital, que promovia um programa de terapia com animais de estimação. “Ela conta uma linda história de uma jovem corajosa sentada orgulhosamente com seu pequeno cão de terapia peludo, Tintin”, descreveu Thomson.

Documentário

1° lugar na categoria documentário (Foto: John Fabiano/Dog Photography Awards)

A categoria documentário foi vencida por uma imagem tirada na Groenlândia, pelo fotógrafo John Fabiano. Segundo o ganhador da categoria, o registro foi tirado enquanto ele viajava através de uma nevasca no país.

"Nós não tínhamos GPS, serviço de celular ou a capacidade de comunicar mais do que algumas palavras em inglês. A nossa proteção se encontrássemos um urso polar era uma espingarda de 1940 os nossos 13 Huskies Gronelandeses. Tivemos de parar para que o meu guia, Ilannguag, pudesse desembaraçar as cordas do trenó. Os cães assistiram e pacientemente esperaram até que pudessem voltar a fazer a sua coisa favorita no mundo - correr”, descreveu.

Confira todas as melhores fotos de cachorros do ano de 2024:

(*Beatriz Rodrigues, estagiária sob supervisão de Mirelly Pires, editora de OLiberal.com)