'Cães nobres': Conheça as 10 raças de cachorros mais caras do mundo

Algumas raças de cães não são apenas companheiros leais, mas também verdadeiros símbolos de status e exclusividade. Em um mercado onde os preços podem ultrapassar R$ 100 mil, o mastim tibetano lidera como a raça mais cara do mundo, seguido por outros cães de características raras e histórias milenares, como o Esquimó Canadense, ameaçado de extinção, e o charmoso Lulu da Pomerânia, querido das celebridades.

Com preços variando entre R$ 3 mil e R$ 35 mil, outras raças icônicas também compõem a lista dos cães mais caros, como o exótico Shar Pei, o elegante Saluki e o clássico Bulldog Inglês. Essas raças não se destacam apenas pela aparência, mas também por personalidades únicas e heranças culturais que despertam a paixão — e o bolso — de admiradores ao redor do mundo. Descubra abaixo as 10 raças de cães mais caras do mundo e as principais características de cada uma.

1. Mastim Tibetano (Do Khyi)

Mastin Tibetano. (Reprodução | Cobasi)

A raça tem origem nas regiões montanhosas do Tibete, região autônoma da China que compartilha o monte Everest com o Nepal. Os cães são gigantes, peludos, independentes e considerados guardiões sagrados, tendo sido usados ​​por séculos para proteger mosteiros e aldeias contra predadores e invasores.

Além da força física impressionante, o mastim tibetano é conhecido por ser territorial e reservado com estranhos, mas afetuoso e leal com a família. A pelagem espessa e densa ajuda a suportar temperaturas extremas, características ideais para ambientes de alta altitude.

A raridade e história milenar da raça, aliada à demanda crescente por cães de luxo na China, fazem seu preço disparar. O valor ultrapassa R$ 100 mil. Em casos de luxo, exemplares puros já foram vendidos por valores que ultrapassaram os R$ 1 milhão.

2. Esquimó Canadense

Esquimó canadense. (Reprodução | Shutterstock)

Essa raça, como o próprio nome indica, tem origem no Canadá e é uma das mais antigas das Américas, com registros de mais de 4 mil anos. Tradicionalmente utilizada pelos povos Inuit para puxar trenós e auxiliar na caça de focas e ursos-polares, uma raça é conhecida pela força, resistência e capacidade de sobreviver em climas extremamente frios.

O esquimó canadense possui uma pelagem densa e dupla, que o protege das temperaturas árticas. Além do valor histórico e cultural, a raça também é famosa por seu temperamento enérgico e independente, o que a torna indicada para donos experientes.

Infelizmente, a popularização das motocicletas e o declínio da função prática nas últimas décadas colocaram a raça em risco crítico de extinção, com estimativas recentes que restam menos de 300 exemplares puros no mundo, o que eleva seu valor no mercado para mais de R$ 35 mil.

3. Lulu da Pomerânia

Lulu da Pomerânia. (Reprodução | Líder da Matilha)

O Lulu da Pomerânia, também conhecido como Spitz Alemão Anão, é originário da Pomerânia, uma região histórica localizada entre o norte da Polônia e da Alemanha. Pequeno, mas cheio de atitude, esse cão é conhecido pela pelagem exuberante e volumosa, especialmente ao redor do pescoço, formando uma espécie de "juba".

Pesando entre 1,5 e 3,5 kg, é um cachorro ágil, curioso e com forte instinto de alerta, o que o torna um bom cão de companhia e vigilante, apesar do tamanho compacto. Além de ser um dos preferidos entre celebridades, como Paris Hilton, o Lulu é conhecido pelo carisma, inteligência e facilidade de aprendizado.

No entanto, por ser ativo e teimoso, ele exigiu adestramento desde cedo. Os preços, que variam entre R$ 3.000 e R$ 10.000, podem variar esse valor dependendo da cor da pelagem — como a rara cor azul ou lavanda — e da linhagem do exemplar.

4. Bulldog Inglês

Bulldog inglês. (Reprodução | Animal Xop)

Originário da Inglaterra, o Bulldog Inglês é uma raça icônica com características inconfundíveis, como cabeça larga, focinho achatado e pele solta com dobras. Apesar da aparência robusta e expressão carrancuda, são cães afetuosos, dóceis e conhecidos por temperamento tranquilo e leal, sendo ótimos companheiros para famílias e crianças.

A raça tem um histórico curioso: originalmente, os Bulldogs eram usados ​​em lutas brutais contra touros no século XVIII, prática que acabou banida, levando à criação de cães mais pacíficos e amigáveis.

Embora tenha uma personalidade fácil de lidar e contribua para a popularidade, o Bulldog English exige alguns cuidados especiais devido à predisposição para problemas de proteção contra infecções (como síndrome braquicefálica) e questões articulares.

Além disso, não toleram bem o calor e precisamo de atenção constante à saúde da pele por conta das dobras. Os preços dos filhotes variam entre R$ 5.000 e R$ 15.000, mas exemplares de linhagens premiadas podem ultrapassar esse valor.

5. Chihuahua

Chihuahua. (Reprodução | Terra)

Originário do México, o Chihuahua é considerado a menor raça de cão do mundo, pesando geralmente entre 1 e 3 kg. Pequeno em tamanho, mas grande em personalidade, é conhecido pela natureza independente, combustível e muitas vezes protetora, o que faz dele um excelente cão de alerta.

Apesar da aparência delicada, é um cachorro ativo e energético, que costuma criar laços fortes com seus tutores, mas pode ser desconfiado com estranhos. A raça apresenta duas variações de pelagem: curta e longa, com uma grande variedade de cores e padrões.

Embora o porte o torne adequado para ambientes pequenos, como apartamentos, o Chihuahua pode ser teimoso e precisa de socialização e treinamento desde cedo para evitar comportamento territorial. Além disso, é sensível a temperaturas frias e requer cuidados extras em climas mais frios.

No mercado, filhotes de alta linhagem ou com características específicas, como o tipo "apple head" (com crânios mais arredondados), podem atingir valores superiores a R$ 10.000.

6. Azawakh

Azawakh. (Reprodução | Revista My Pet)

Originário das regiões áridas do Saara e criado por povos nómades como os tuaregues, o Azawakh é uma raça de cães de caça conhecida pela elegância e velocidade impressionante, podendo atingir até 65 km/h. Tem aparência esbelta e musculosa.

O Azawakh também tem pernas longas e postura altiva, características que o tornam um exímio caçador e corredor de resistência, especializado em perseguir gazelas e outros animais rápidos.

Além de habilidades atléticas, o Azawakh é um cão leal e protetor, formando vínculos estreitos com a família, embora possa ser reservado com estranhos. É uma raça rara fora do território de origem, o que contribui para o valor elevado, que pode atingir até R$ 10.000.

Por ser independente e sensível, ele requer socialização desde cedo e não é recomendado para tutores inexperientes. A pelagem curta o torna mais adaptada a climas quentes, e, apesar da aparência frágil, o Azawakh é notavelmente resistente às condições severas do deserto.

7. Shar-Pei

Shar Pei. (Reprodução | Cobasi)

De origem na China, o Shar Pei é uma raça ancestral cuja história remonta há mais de 2.000 anos, inicialmente criada para proteger propriedades e auxiliar na caça. Uma das características mais marcantes desse cão é a pele solta e cheia de dobras, que, juntamente com a expressão séria e a língua azulada (semelhante ao Chow Chow), conferem a ele uma aparência única. Além da função estética, essas dobras tinham um propósito defensivo em combates e situações de risco.

A personalidade do Shar Pei é leal e independente, e ele costuma criar laços fortes com seus tutores, embora possa ser reservado com pessoas de fora do círculo familiar. Por conta de seu instinto protetor, é considerado um excelente cão de guarda, mas precisa ser socializado desde cedo para evitar comportamento territorial excessivo.

A raça exige cuidados especiais com a pele, pois as dobras podem acumular umidade e causar dermatites. No mercado, o valor do Shar Pei varia entre R$ 5.000 e R$ 10.000, mas filhotes com pedigree ou características específicas, como a cor "lilás" ou "azul", podem atingir valores ainda mais altos.

8. Saluki

Saluki. (Reprodução | Pixabay)

Originário do Oriente Médio, o Saluki é considerado uma das raças de cães mais antigas do mundo, com registros que remontam a mais de 5.000 anos. Esses cães eram reverenciados no Egito Antigo, onde foram frequentemente retratados em túmulos faraônicos e tratados como seres sagrados.

Criados por povos nômades para a caça de gazelas e outros animais velozes, os Salukis são conhecidos pela incrível velocidade, resistência e agilidade, podendo atingir até 68 km/h.

Com corpo magro, pernas longas e estrutura aerodinâmica, o Saluki tem um porte elegante e distinto. Ele apresenta duas variações de pelagem: lisa e com franjas nas orelhas e cauda, ​​além de uma variedade de cores, como dourado, branco, preto e tricolor.

Embora sejam cães silenciosos e gentis, tendem a ser independentes e reservados, tornando-se afetuosos apenas com pessoas em quem confia. Por sua raridade e prestígio histórico, um exemplar pode custar até R$ 10.000, especialmente aqueles com pedigree e características próximas ao padrão ideal da raça.

9. Samoieda

Samoeida. (Reprodução | Blog Polipet)

Conhecido pela pelagem branca e exuberante, o Samoieda é um cão de trabalho inteligente e sociável, originalmente criado pelos nômades Samoieda da Sibéria, na região do norte da Rússia. Esses cães foram usados ​​para pastorear renas, puxar trenós e servir como companheiros para os povos indígenas, o que contribuiu para o forte vínculo com os humanos.

Além da beleza impressionante, o Samoieda é reconhecido pelo sorriso característico, uma expressão que reflete seu temperamento amigável e alegre. A raça é altamente ativa e requer exercícios regulares, além de estimulação mental para evitar comportamentos destrutivos.

Samoiedas são conhecidos por serem bons com crianças e outros animais, tornando-se ótimos cães de família. No entanto, a pelagem espessa exige cuidados regulares para evitar emaranhados e minimizar a queda de pelos, especialmente durante as trocas sazonais.

O preço dos filhotes varia entre R$ 5.000 e R$ 10.000, mas exemplares de linhagens premiadas ou com características específicas, como olhos azuis, podem alcançar valores ainda mais altos.

10. Cavalier King Charles Spaniel

Cavalier King Charles Spaniel. (Reprodução | Dog Hero)

São cães pequenos, charmosos e com uma personalidade doce, sendo uma das raças favoritas das famílias. Com origem no Reino Unido, uma raça é descendente de cães de companhia criada desde o tempo dos reis da dinastia Stuart, quando eram populares entre a nobreza por sua natureza afetuosa e comportamento sociável.

O Cavalier King Charles Spaniel cativa pelo olhar carinhoso, grandes orelhas caídas e o jeito calmo de ser, tornando-se um excelente cão de companhia para crianças e adultos. Além da natureza gentil, os Cavalier são conhecidos pela inteligência e facilidade de adestramento, sendo frequentemente utilizados em terapias assistidas devido à sua empatia e amorosidade.

No entanto, como raça, são solicitadas a algumas condições de saúde, como problemas cardíacos e indiretos, exigindo cuidados regulares e visitas ao veterinário. O preço dos filhotes pode variar entre R$ 3.000 e R$ 8.000, mas cães com pedigree de linhagens campeãs ou características raras podem custar significativamente mais.

Em um mundo onde a paixão por cães vai além da simples companhia, as raças mais caras revelam não apenas a beleza e a singularidade de cada animal, mas também a história e a cultura que as cercam. Desde o imponente mastim tibetano , guardião de tradições ancestrais, até o charmoso Cavalier King Charles Spaniel , que encanta com seu olhar doce, cada um desses cães traz consigo um legado que vale a pena ser celebrado. Apesar dos altos preços e dos cuidados especiais que algumas dessas raças são excluídas, a lealdade e o amor incondicional que a oferta faz valer cada centavo.