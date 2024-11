Fotografias de estudantes se tornam arte na exposição 'Olhares em Movimento', em Belém

A exposição "Olhares em Movimento" abre as portas a partir da sexta-feira (8), a partir das 8h, em Belém, para apresentar obras artísticas de jovens da Escola Técnica Vilhena Alves (EETEPA Vilhena Alves), que promove o evento para democratizar e difundir o acesso à produção artística de seus alunos.

A iniciativa se trata de uma mostra fotográfica criada a partir do Projeto Catarse, que realizou oficinas de fotografia audiovisual com os alunos utilizando apenas câmeras de aparelhos celulares. As fotos registradas pelos alunos continuarão na exposição até o dia 15 de novembro, na EETEPA Vilhena Alves.

Além da exposição de imagens, o evento vai proporcionar ao público palestras, reuniões com mesa-redonda, oficinas e experiências de comunicação oral. Todas as atrações da programação são gratuitas.

Os estudantes foram estimulados a usarem sua criatividade e sensibilidade para registrar as imagens (Foto: Chrystian Souza)

Sobre o projeto

O projeto Catarse foi criado visando estimular técnicas de fotografia e de audiovisual para estudantes da Escola Técnica Vilhena Alves. Por meio de oficinas e aulas práticas, 26 alunos foram estimulados a aprender e a se expressar de diferentes formas artísticas.

O fotógrafo Everaldo Nascimento é um dos idealizadores do Catarse e responsável pelas oficinas que ensinam os conceitos de fotografia aos estudantes. Segundo o profissional a intenção do projeto é fazer com que os participantes consigam ver o ambiente comum a partir de uma nova perspectiva.

De acordo com Everaldo Nascimento, os estudantes puderam ampliar sua compreensão estética e cultural através da fotografia (Foto: Ana Paixão)

“Com técnicas de composição, luz, e ângulos diferenciados, a ideia é permitir que os alunos, através da fotografia, possam revelar detalhes muitas vezes despercebidos e proporcionar uma nova forma de interpretar realidades e cenários cotidianos. Esse novo olhar pode ser uma forma de ampliar a compreensão estética e cultural, incentivando um diálogo sobre o impacto e o papel da fotografia na arte contemporânea e na sociedade”, explica o fotógrafo.

Everaldo relata que ficou surpreso e muito satisfeito com a entrega dos estudantes nas oficinas, que com o uso do celular, se sentiram mais confortáveis para registrar suas fotografias.

“Para mim foi uma surpresa a aceitação dos alunos, todos são adolescentes, eles têm muitas coisas para se distrair, mas nas aulas ficavam atentos, curiosos e interagiam bastante. A meu ver, o que contribuiu muito para esse envolvimento foi o fato de usarmos somente o celular para exercitar o conteúdo aprendido durante o curso”, conta o fotógrafo.

O resultado do trabalho realizado por Everaldo com os alunos é uma coleção de imagens diversas, que vão desde paisagens urbanas até registros da flora presente na Região Metropolitana de Belém. Segundo o professor, a criatividade e a sensibilidade de cada estudante proporcionaram imagens únicas, que poderão ser apreciadas na exposição.

Além da coordenação de Everaldo Nascimento, a mostra ‘Olhares em Movimento’ contou com a participação dos profissionais de fotografia Oswaldo Forte, Isa Arnour e Amanda Gasper, que realizaram rodas de bate-papo com os alunos ao longo do curso.

Serviço

Exposição "Olhares em Movimento"

Data: 08 de novembro (sexta-feira)

Horário A partir das 8h

Local: EETEPA Vilhena Alves - Avenida Magalhães Barata, 698 - São Brás, Belém