Cena Bis: Chiquita Verão transforma a praia do Farol em palco de diversidade e música em Mosqueiro

A praia do Farol, em Mosqueiro, foi tomada por cores, ritmos e sorrisos na noite de sábado (26) com mais uma edição da Chiquita Verão. O evento, comandado por Eloi Iglesias, celebrou 19 anos reunindo um público diverso em um luau que misturou festa, fé e afirmação cultural. Com a orla iluminada pelas luzes do trio elétrico e o reflexo do luar sobre o rio, a atmosfera de celebração abriu caminho para a 18ª Parada do Orgulho LGBTI+ do distrito, realizada no domingo (27).

Durante as pouco mais de duas horas de apresentações, o público se deixou levar por uma sequência de performances que foram do pop ao brega, passando por sonoridades amazônicas e arranjos contemporâneos. Artistas como Amandha Crystyna, Flores Astrais, Ry Ambe, Jotta C, Álec e Johann se revezaram no palco com interpretações marcantes e interações calorosas com a plateia, que respondeu à altura dançando e cantando em coro. Considerado um “braço” da tradicional Festa da Chiquita, realizada em outubro durante o Círio de Nazaré, o evento se consolidou mais uma vez como um dos encontros mais vibrantes do verão amazônico.

Confira quem esteve por lá:

Chiquita Verão 2025 em Mosqueiro Alan Modesto e Toni Pureza (Thiago Gomes / O Liberal) Antonela Reis, Flores Astrais e Amanda Cristina (Thiago Gomes / O Liberal) Carina Nassar e Camila Teixeira (Thiago Gomes / O Liberal) Denilson Silva (Thiago Gomes / O Liberal) JC e Fábio Ribeiro (Thiago Gomes / O Liberal) Jorge Araújo, Maria Freitas e Cláudia Souza (Thiago Gomes / O Liberal) Mateus Pereira, Camila Brito, Alessandra Ferreira e Emanuella Rodrigues (Thiago Gomes / O Liberal) Rodrigo Gonçalves e Rafaela Souza (Thiago Gomes / O Liberal)